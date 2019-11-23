Japonya'da neden bahşiş vermemelisiniz?

"Bahşiş, Japonya'da pek de gerekli değildir." diyor seyahat şirketi Oku Japan'ın genel müdürü Hiroshi Kawaguchi. "Kuzey Amerika'nın aksine, burada restoran çalışanları geçinmek için bahşişlere bel bağlamaz. Japonya'da servis işi, genelde örnek gösterilebilecek nitelikte; ancak bahşiş, kafa karışıklığı yaratır, bu yüzden muhtemelen kibarca reddedilecektir."

Bahşiş vermeye çalışmak, etranızdaki herkesi - sizi, çalışanları, yakındaki herkesi - tuhaf bir durumda bırakacaktır. Daha da kötüsü bahşiş vermek, restorana bir hakaret olarak algılanabilir. Bunun yerine, diyor Kawaguchi, sabırlı ve çalışanlara karşı saygılı olun, yemeği bitirdiğinizde arigatou gozaimasu (teşekkürler) ya da gochisousama deshita (yemek için teşekkürler) deyin. Batılı ziyaretçilere biraz tuhaf gelse de burada, servis sektöründe çalışanlar, bahşiş kültürüne sahip ülkelerdekilere kıyasla daha iyi kazanıyorlar; bu sebeple hassasiyet amacıyla teşvike gerek yok.

"İyi servis, burada standart." diyor Japon geleneksel iş kültürü uzmanı Alex Bradshaw. "Japon misafirperverlik ruhu, müşterinin ihtiyaçlarını talep gelmeden öngörmeye çalışır."

Bahşiş ne zaman kabul edilebilir?

Rehberli bir tura katıldıysanız eğer, %10 oranında bahşiş makul. Ancak nakiti elden uzatmak yerine, shugi bukuro adındaki para zarflarına koymak gerekiyor. Üst düzey Avrupa restoranları ve otellerde de fatura üzerinde açıkça belirtilmiş %10-15 oranında servis ücreti bulunabiliyor.

Teknik olarak vermeyi seçtiğiniz bir bahşiş olmasa da bazı restoranlar, masaya ilk oturduğunuzda, siz isteseniz de istemeseniz de getirdikleri başlangıç tabağını faturaya ekliyor.

Japonya'da yemek yerken dikkat etmeniz gereken diğer restoran kuralları:

"Japon görgü kurallarından bihaber olan turistlerin bahşiş konusundaki hataları anlayışla karşılansa da kırıcı olabilecek, aklınızda tutmanız gereken birkaç şey var." diyor Kawaguchi.

Bir rezervasyonu iptal etmek ya da haber vermeksizin gelmemek, son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Kawaguchi, soya sosunu suşi ya da pirinç üzerine dökmekten kaçınmak gerektiğini de söylüyor; çünkü yemeğin doğal aromasını gizlediğini düşünüyor. Size verilen nemli havluyu da düzgünce kullanmanız gerekiyor - ellerinizi yemekten önce temizlemeniz için, başka bir şey değil. Son olarak, ödeme zamanı geldiğinde, paranızı doğru "ere koyduğunuzdan emin olun.

"En büyük turist hatalarından biri

Japonya'da para ya da kredi kartları insanlara doğrudan uzatılmaz." diyor Kawaguchi. Ödemelerinizi önünüzdeki tepsinin üzerine bırakabilirsiniz.