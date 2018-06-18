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Zamanın ötesinde: Mudurnu!

Mudurnu, Anadolu'daki en eski Osmanlı kasabalarından biri. Abant Gölü'ne 18 kilometre uzaklıktaki derin bir vadi çanağının içine kurulan kasaba, Batı Karadeniz mimarisinin en güzel örneklerini barındırıyor! İşte Mudurnu hakkında bilgiler...

Giriş: 18.06.2018 - 17:16 Güncelleme: 28.02.2019 - 14:06
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Zamanın ötesinde: Mudurnu! İşte Mudurnu hakkında bilgiler

Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Mudurnu'yu kaleme aldı. Keyvanlar, Haytalar ve Armutçular Konakları Mudurnu’nun nazar boncukları gibi yan yana sıralanmış... Mudurnulular, kasabaya gelen konuklarına selam vermeyi hiç ihmal etmiyor. Sokaklara doğru yavaş yavaş ilerlediğinizde ilçenin tarihi zenginlikleri bir bir selamlıyor sizi. Sultan Selim Camii’nin yoldaşı Kanuni Sultan Süleyman Camii, yanındaki yatırların söylencelerini fısıldıyor. Bugün çırak bulamasalar da demirci, bakırcı, semerci ve nacakçı ustalarının Mudurnu’daki varlığı, bir tatlı huzur veriyor ziyaretçilere; kaybolup gitmenin değil zamana karşı direnebilmenin iyimserliği yüzlerde bir tebessüm olarak beliriyor.

Harita

Mudurnu, 400 kadar tarihi yapının ev sahibi. Yaşları 90 ile 160 yıl arasında değişen Keyvanlar, Hacı Abdullahlar, Yarışkaşı ve Kazancı Konakları, restore edilerek otel, restoran ve kahvehane olarak turizme kazandırılmış. Kapılar ve köprüler kenti olarak tanınan kasabadaki 16 köprü ve 7 cami ziyaret edilmeyi bekliyor. Kasabanın yaşayan en eski değerlerinden biri olan Eski Çarşı’nın dar sokaklarında gerçek bir hazine saklı. Asıl sürpriz ilçe merkezinde kurulanKadınlar Pazarı, Osmanlı yapılarının ortasında bir renkli panayır yerini andırıyor. Mudurnu’nun çevresine uzanan yollar sizi nerelere götürmez ki? Demirciler Çarşısı’ndan başlayan Kapankaya yürüyüş yolu, Garipler gölcüklerinden ve dik yamaçların yanından da geçer. Çoban Çeşmesi üzerinden Hisar Kalesi’ne vardığınızda, Mudurnu’nun panoraması gözlerinizin önüne serilir. Yollar sizi üç de göle götürecektir: Abant, Sülüklügöl ve Karamurat... Bolu - Mudurnu yolu üzerindeki Akkaya Boğazı’nda bulunan travertenler sizi çok şaşırtacak.

Göynük de Mudurnu’ya gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Yüksek bir tepe üzerine inşa edilen Saat Kulesi, ilçenin simgesi. 1922’de Sakarya Savaşı anısına inşa edilmiş. İlçedeki asırlık konakların 114’ü koruma altına alınmış. Göynük evlerinin en güzelleri; Akşemseddin Konağı, Pulcular Evi, Hacı Ali Paşa Konağı, Yahya Evi, Müderrisoğlu Konağı, Yerlikaya Evi ve Hükümet Konağı.

Tepeden tırnağa Egeli: Cunda!
Tepeden tırnağa Egeli: Cunda!

ETNOGRAFYA MÜZESİ GİBİ KONAK

Mudurnu’daki Hacı Şakirler Konağı, 155 yıllık bir yapı. Dört kuşaktır Hacı Şakirler Evi olarak anılıyor. Altı odası var. Geleneksel Türk evi mimari karakterini yansıtıyor. Üst kattaki odalar yazlık ev tarzında, alt kat ise daha alçak tavanlı, yoğun kış şartlarında uygun ısıtma amaçlı olarak hizmet veriyor. Bahçede ekolojik sebze üretimi yapılıyor. Aynı zamanda evden çıkan ve çevreden toplanan eski eşyalar konakta etnografya müzesini çağrıştıracak şekilde sergileniyor.

Mavi Şehir Kavala'da gezilecek yerler
Mavi Şehir Kavala'da gezilecek yerler

GÖYNÜK SAAT KULESİ

Eski bir Osmanlı yerleşimi olan Göynük’te tarihi konaklarla bezeli vadiye hâkim bir tepe üzerinde bembeyaz gövdesiyle yükselen Saat Kulesi ilçenin simgesi. Zafer Kulesi olarak da adlandırılan üç katlı kule, 1922’de Sakarya Savaşı’nın anısına inşa edilmiş. Sekizgen bir temel üzerine oturtulan altıgen planlı, sivri kubbeli kulenin her üç katında çepeçevre birer balkon bulunuyor.

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