Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Mudurnu'yu kaleme aldı. Keyvanlar, Haytalar ve Armutçular Konakları Mudurnu’nun nazar boncukları gibi yan yana sıralanmış... Mudurnulular, kasabaya gelen konuklarına selam vermeyi hiç ihmal etmiyor. Sokaklara doğru yavaş yavaş ilerlediğinizde ilçenin tarihi zenginlikleri bir bir selamlıyor sizi. Sultan Selim Camii’nin yoldaşı Kanuni Sultan Süleyman Camii, yanındaki yatırların söylencelerini fısıldıyor. Bugün çırak bulamasalar da demirci, bakırcı, semerci ve nacakçı ustalarının Mudurnu’daki varlığı, bir tatlı huzur veriyor ziyaretçilere; kaybolup gitmenin değil zamana karşı direnebilmenin iyimserliği yüzlerde bir tebessüm olarak beliriyor.

Harita

Mudurnu, 400 kadar tarihi yapının ev sahibi. Yaşları 90 ile 160 yıl arasında değişen Keyvanlar, Hacı Abdullahlar, Yarışkaşı ve Kazancı Konakları, restore edilerek otel, restoran ve kahvehane olarak turizme kazandırılmış. Kapılar ve köprüler kenti olarak tanınan kasabadaki 16 köprü ve 7 cami ziyaret edilmeyi bekliyor. Kasabanın yaşayan en eski değerlerinden biri olan Eski Çarşı’nın dar sokaklarında gerçek bir hazine saklı. Asıl sürpriz ilçe merkezinde kurulanKadınlar Pazarı, Osmanlı yapılarının ortasında bir renkli panayır yerini andırıyor. Mudurnu’nun çevresine uzanan yollar sizi nerelere götürmez ki? Demirciler Çarşısı’ndan başlayan Kapankaya yürüyüş yolu, Garipler gölcüklerinden ve dik yamaçların yanından da geçer. Çoban Çeşmesi üzerinden Hisar Kalesi’ne vardığınızda, Mudurnu’nun panoraması gözlerinizin önüne serilir. Yollar sizi üç de göle götürecektir: Abant, Sülüklügöl ve Karamurat... Bolu - Mudurnu yolu üzerindeki Akkaya Boğazı’nda bulunan travertenler sizi çok şaşırtacak.

Göynük de Mudurnu’ya gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Yüksek bir tepe üzerine inşa edilen Saat Kulesi, ilçenin simgesi. 1922’de Sakarya Savaşı anısına inşa edilmiş. İlçedeki asırlık konakların 114’ü koruma altına alınmış. Göynük evlerinin en güzelleri; Akşemseddin Konağı, Pulcular Evi, Hacı Ali Paşa Konağı, Yahya Evi, Müderrisoğlu Konağı, Yerlikaya Evi ve Hükümet Konağı.

ETNOGRAFYA MÜZESİ GİBİ KONAK

Mudurnu’daki Hacı Şakirler Konağı, 155 yıllık bir yapı. Dört kuşaktır Hacı Şakirler Evi olarak anılıyor. Altı odası var. Geleneksel Türk evi mimari karakterini yansıtıyor. Üst kattaki odalar yazlık ev tarzında, alt kat ise daha alçak tavanlı, yoğun kış şartlarında uygun ısıtma amaçlı olarak hizmet veriyor. Bahçede ekolojik sebze üretimi yapılıyor. Aynı zamanda evden çıkan ve çevreden toplanan eski eşyalar konakta etnografya müzesini çağrıştıracak şekilde sergileniyor.

GÖYNÜK SAAT KULESİ