Pandemi nedeniyle bir süredir dışarıda yemek yemeyi tercih etmeyen pek çok insan için mutfaklarda yapılabilecek şeyler azımsanmayacak kadar etkili ve önemli. Tüketimlerimizi tekrar gözden geçirip, sürdürülebilir ve atıksız bir mutfak fikrini benimseyebiliriz. Bu kendi kendimize almamız gereken bireysel ve güzel hissettiren bir önlem olabilir. Mutfaktaki her kaynağı sonuna kadar kullanıp atmadan değerlendirmek, arta kalanları başka bir besine dönüştürmek o kadar zor değil.
KAHVALTI: Yumurtalı şakşuka
Şakşukanın üstüne yumurta kırarsanız kahvaltıların vazgeçilmezi haline getirirsiniz. Yumurtasız hali günün herhangi bir yemeğinin yanına garnitur olur, yapılması kolaydır, sağlıklı bir yemektir.
Malzemeler
- 1 soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 kırmızı biber (doğranmış)
- Çeyrek çay kaşığı tuz
- 2 domates
- 3 diş sarımsak (doğranmış)
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yumurta
Nasıl yapılır?
- Yağı orta ateşte bir tavada (tercihen paslanmaz çelik) ısıtın.
- Soğan, biber ve tuz ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika karıştırın.
- Sarımsak, baharat ve kırmızı biber pulları ekleyin. Güzel ve kokulu olana kadar yaklaşık 2 dakika karıştırın.
- Domatesleri ufak ufak doğrayıp tavaya dökün 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.
- Sosun üstüne 5-6 yumurta kırın.
- Tavadakini bozmadan bir yağlı kağıt üzerinde fırına aktarın ve 8 dakika pişirin. Sıcak servis yapın!
ÖĞLE YEMEĞİ: Kısık ateşte pişmiş tavuk göğsü
Tavuk yapmanın güzelliği, mükemmel bir protein kaynağı olması, dondurulup haftalarca saklanabilmesi ve bir dizi tarife eklenebilmesi. Tavukla yemek yaparsınız, bir öğünün parçası gibi pilavın üzerine koyabiirsiniz, çorbasını yapabilirsiniz, salataya ekleyebilirsiniz... İmkanlar sonsuzdur.
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- ½ fincan suyu (tavuk veya sebze)
- 6 adet fileto tavuk göğsü (akşam yemeği için bir miktarını ayırabilirsiniz)
- 3 kırmızı soğan (dilimlenmiş)
- 2 adet kırmızı dolmalık biber
- Biraz brokoli
- 5 yemek kaşığı soya sosu
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz ve karabiber kırmızı pul biber gibi arzu ettiğiniz baharatlar
Nasıl yapılır?
- Baharatlarınızı bir kasede birleştirin.
- Tavuk göğsünü bu karışımla ovalayın.
- Soğanları biraz tereyağla büyük bir tencerede yavaş yavaş kavurun ve suyu ekleyin.
- Tavukları soğan ve et suyunun üstüne yatırın ve biraz kavurun.
- Ardından biberleri ve brokolileri küçük parçalara ayırıp tencereye ekleyin.
- Ardından soya sosunu ekleyin.
- Üstünü örtün ve orta ateşte pişirin.
- Tavukları, sosunu çekene kadar bir süre daha pişirin.
- Bekletmeden sıcak olarak servis edin.
AKŞAM YEMEĞİ: Fırında sebzeli makarna
Sebze yemeğen çocuğunuz varsa fırında makarna pratik ve lezzetli bir alternatif olabilir. Hem sebze tüketmiş olursunuz hem de karbonhidrat almış olursunuz. Yemekten bir sure sonra mutlaka egzersiz yapın. Evde hareketsiz kalmamaya özen gösterin.
Malzemeler
- 1 paket fırın makarna (haşlanmış olacak)
- 2 adet tavuk göğsü
- 1 adet havuç
- 2 adet yeşil biber
- Ispanak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Nasıl yapılır?
- Tavukları kuşbaşı doğrayın.
- Bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip kızdırın
- Yağ kızınca tavukları soteleyin.
- Tavuklar renk aldıktan sonra içerisine küçük doğranmış havuç ve biberleri ekleyin.
- Yumuşayıncaya kadar çevirin.
- En son ince kıyılmış ıspanak ilave edip bir tur daha çevirin ve kenara alın.
- İçine bezelyeleri ekleyin.
- Fırın kabınızın içinde haşlanmış makarna, tavuk ve sebzeleri karıştırın.
- Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini serpin ve fırına verin.
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