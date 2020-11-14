Ben lazanya yaparken çocuklar limonata yaptı. Ben hiç karışmadım. Mutfakta vakit geçirdikçe mutfakta olmayı daha çok seviyorlar. Onlar da bir şeyler hazırlamak istiyor ve yaratıcılıkları artıyor. Üstelik yemeklerime yaptıkları yorumlar da oldukça gerçekçi.

Çocukların da çok seveceği alternatif bir tarif: Lazanya

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymalı iç harcı için gerekli malzemeler

2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

5 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

750 gram orta yağlı kıyma

1yemek kaşığı tuz

1/2 yemek kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı nane

4 adet rendelenmiş domates

4 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için gerekli malzemeler

70 gr (2 yemek kaşığı) tereyağı

4 yemek kaşığı un

800 ml ılık süt (4 su bardağı)

1 çay kaşığı tuz

Dizilim için gerekli malzemeler

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 paket lazanya (yaprak hamur)

1 tane mozerella peyniri

2 tane rendelenmiş domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Adım Adım Lazanya nasıl yapılır?

Soğan küp küp doğranır, sarımsaklar doğranıp eklenir, 3 yk zeytinyağ eklenir ve karıştırılır.

750 gr kıyma, 1 yk tuz, 1/2 yemek kaşığı karabiber ve nane eklenir, lezzet arttırılır.

Tencereye 4 adet domates rendelenir. Ardından 4 su bardağı sıcak su eklenir ve pişmeye bırakılır. Suyunu emmiş dolgun bir sosa ihtiyacımız var.

Basemal sos icin tereyağ eritilir. 4 yk un eklenir ve başından hiç ayrılmadan karıştırılır. Karıştırmaya devam ederken 800 ml ılık süt yavaşça eklenir. 1 tatlı kaşığı tuz eklenir ve ocaktan alınır.

Cam fırın kabının tabanına 2 tane rendelenmiş domatesi serpiştirip, üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirelim.

Lazanyalarımızı yanyana hiç boşluk kalmayacak şekilde dizelim.

Üzerine kıymalı iç harcımızdan koyuyoruz. Üstüne başamel sos ve onun da üzerine rendelenmiş kaşarı koyuyoruz.

4 kat bu şekilde ilerliyoruz. Orta katta ve en üstte mozerella dilimleri de koyabilirsiniz.

Folyo ile kapatmadan önce fırın kabını yağlı kayıt ile kaplayalım.

10 dakika üstü açık pişecek şekilde, 180 derecede toplam 1 saat pişecek şekilde fırını ayarlayalım.

Çıktıktan sonra dumanı çıkana kadar bekliyoruz, dilimlere bölerek sıcak servis ediyoruz.

Afiyet olsun :)

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