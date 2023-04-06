Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Asgari ücrete ara zam geleceği açıklanmasının ardından memura ek zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. Peki, memura ek zam var mı? 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte memur zammı ile ilgili son gelişmeler...