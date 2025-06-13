Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu

Habertürk Giriş: 13.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:04 facebook

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