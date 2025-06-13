Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.
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