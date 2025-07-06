Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov'dan transfer açıklaması! - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov'dan transfer açıklaması!

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Slovenya kampında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stoilov'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve Slovenya kampına giden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgar basınına değerlendirmelerde bulundu.

        Transferde 4 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Oyuncularımızın 3'ü genç futbolcu, sadece stoperimiz daha tecrübeli. Transfer politikamız daha çok genç ve yetenekli oyuncular üzerine kurulu. Onları geliştirerek hem takıma katkı sağlamalarını hem de kulübün gelecekte maddi fayda elde etmesini hedefliyoruz. Brezilya'dan bir orta saha oyuncusuyla da anlaşmamız var. Sol bek pozisyonuna da bir takviye yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz. Hedefimiz yine genç, hızla adapte olabilecek ve katkı sağlayacak isimler. Oyuncu satışı olmazsa 1-2 transfer daha yapacağız. Büyük çaplı transfer dönemlerini sevmem" ifadelerine yer verdi.

        Sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "Lige ev sahibi olarak başlamak her zaman keyiflidir. Ama fikstür bu şekilde ve bizim ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İlk iki haftada geçen yıl olduğu gibi yine Mourinho’nun Fenerbahçe’siyle karşılaşacağız. Mourinho gibi bir teknik direktöre karşı oynamak her zaman zevktir. O, dünya çapında ilk 2-3 teknik adamdan biridir. Aslında sadece Mourinho değil, Süper Lig’deki diğer teknik direktörlerin seviyesi de çok yüksek. Hepsi oldukça iyi hazırlanmış durumda. Her hafta böyle zorlu rakiplerle futbol savaşı vermek gerçekten büyük keyif. Biz de bu programa göre en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışacağız" dedi.

        "ROMULO'NUN GELECEĞİNİ YÖNETİM BİLİR"

        Gürsel Aksel Stadı'nın kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Stoilov, "Göztepe için asıl avantaj kendi sahasında oynamaktır. Gürsel Aksel’de çok iyi bir atmosferimiz var. Taraftarlarımız takımı müthiş destekliyor ve kulüp ailesiyle iyi bir iletişimimiz var. Bu yüzden burada oynamak tüm oyuncular için bir ayrıcalık. Taraftarlarımız hem iyi hem kötü sonuçta arkamızda" diye konuştu. Transferin gözde ismi Romulo'nun geleceği hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Romulo’ya ilgi olduğu doğru. Satışa ne kadar yakın ya da uzak olduğunu kulüp yönetimi bilir. Bu konuda pazarlık yapan ben değilim, sadece takımı çalıştırıyorum. Umarım yönetim, kulüp adına rekor sayılacak bir satış gerçekleştirir. Bu sadece Göztepe için değil, Türk futbolu için de büyük bir transfer olur" yorumunu yaptı. Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün İngiltere'nin başkenti Londra'daki futbol okulunun 10'uncu kuruluş yılı törenine katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar