Türk kadınları 2023'te tarih yazdı! İşte göğsümüzü kabartan sporcularımız!

17 Şurada Paylaş!









AYSU TÜRKOĞLU

Geçtiğimiz ay, 22 yaşındaki Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, büyük bir başarıya imza attı. Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını elde etti.