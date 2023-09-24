Türk kadınları 2023'te tarih yazdı! İşte göğsümüzü kabartan sporcularımız!
2023, Türk kadınlarının parlak başarılarıyla dikkat çeken bir yıl oldu. Ülkemizi gururla temsil eden kadınlar, kararlılık ve cesaretleriyle dünyada ilham kaynağı oldular. Türkiye'nin geleceğine umut ve güven aşılayan bu milli kahramanlar, aynı zamanda genç kızlarımız için güçlü ve örnek rol modeller haline geldiler. İşte 2023 yılının altın gibi parlayan milli kadınları…
FİLENİN SULTANLARI
FIVB Milletler Ligi final maçında rakibi Çin'i 3-1 yenen Filenin Sultanları organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Sultanlarımız sonrasında 2023 CEV Avrupa Şampiyonasının finalinde Sırbistan’ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu!
MERVE TUNCEL
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 1500 metre serbest stilde finale 16.18.53'lük derecesi ile altın madalya kazandı.
ZEYNEP YETGİL
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk'u 9-4 skorla alt ederek altın madalyanın sahibi oldu.
YASEMİN ADAR YİĞİT
Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar serbest stil 76 kilo kategorisinde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz ile 2-2 berabere kaldı. Avantaj puanını elde eden Adar, altıncı kez Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.
SUDE YAREN UZUNÇAVDAR
2023 Avrupa Oyunları'nda Tekvando kadınlar 73 kilo kategorisinde Türk sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Sırp rakibi Nadica Bozanic'i 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
GÜLİSTAN TURAN
3. Avrupa Oyunları'nda boy gösteren Gülistan Turan, Muay Thai Kadınlar 51 kilo kategorisinde Polonyalı rakibi Roksana Dargiel'i mağlup ederek altın madalyayı kazanan milli sporcularımızdan biri oldu.
NESRİN BAŞ
Babasının haberi olmadan antrenmanlara katılan Nesrin Baş, büyük başarısıyla göz doldurdu. Baş, Mart ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
BAŞAK MİRELİ
Türk kadın yelkenci Başak Mireli, 23 Aralık'ta tek başına Cape Verde Island'daki Mindelo marinadan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 24 günlük zorlu yolculuğun ardından, 15 Ocak'ta Karayipler'deki Martinik'e ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Mireli, 12 metrelik "İstanbul" adlı teknesiyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçerek Türkiye'den çıkan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
BUSE NAZ SÜRMENELİ
3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazan Türk kadın millilerden biri de Busenaz Sürmeneli oldu. Sürmeneli, boks branşında kadınlar 66 kiloda şampiyonluk elde etti.
BEDİHA TAÇYILDIZ
2023 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Bediha Tacyıldız, Muay Thai 63.5 kilo kategorisinde Çek rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
NAFIA KUŞ
Polonya'da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nda Nafia Kuş, 73 kilo finalinde ev sahibi sporcu Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 mağlup ederek altın madalyayı kazandı ve gurur kaynağımız oldu.
NAZ ARICI
2023 Uluslararası Yetişkin Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye adına büyük bir başarıya imza atıldı. Sadece 29 yaşında buz patenine başlayan Naz Arıcı, kariyerinde 5 kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.
MERVE NUR EROĞLU
Temmuz ayında Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Merve Nur Eroğlu, altın madalya kazanan isim oldu.
ŞAHİKA ERCÜMEN
Geçtiğimiz aylarda Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda, sabit ağırlık ile ilk 100 metreye inen Şahika Ercümen Türkiye rekorunu kırdı.
TUĞBA DANIŞMAZ
Çin'de düzenlenen 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada 14.31'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
EMİNE ARSLAN
2023 Avrupa Oyunları’nda Emine Arslan, kadınlar kick boks 'full contact' 52 kiloda ülkemizi temsil etti. Arslan, finalde İtalyan rakibini 3-0 yenerek altın madalyayı boynuna astı.
AYSU TÜRKOĞLU
Geçtiğimiz ay, 22 yaşındaki Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, büyük bir başarıya imza attı. Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını elde etti.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU
2023 Avrupa Oyunları'nda tarih yazan Türk kadınlarından biri Buse Naz Çakıroğlu oldu. Boks kadınlar 50 kilo finalinde zaferle ayrılarak şampiyon unvanını kazandı.