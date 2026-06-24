Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Çin: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Çin'i devirdi

        Türkiye - Çin: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Efeler, Çin'e set vermedi!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

        Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Gliwice

        Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

        Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)

        Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)

        Setler: 16-25, 19-25, 21-25

        Süre: 83 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor