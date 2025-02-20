Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti - Teknoloji Haberleri

Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti - Teknoloji Haberleri

Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri 2024'te önceki yıla göre yüzde 37 artarak ilk defa 1 trilyon rublenin (yaklaşık 11,2 milyar dolar) üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:54 facebook

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