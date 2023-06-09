Yaşlandıkça kilo vermek neden zorlaşıyor?

Klinik araştırmacılar, yaşlanmanın kişinin kilo vermesini zorlaştırdığını ve formda kalmasını giderek zorlaştırdığını öne sürüyor. Peki neden? Metabolizma yavaşlar, vücut kas kütlesini kaybeder ve hormon düzeylerinde değişiklikler olur, insanlar farklı yaşam tarzları benimsemek zorunda kalır ve zaman daha da zorlaşır. Elbette birçok faktör var ama bunlar en büyükleri. Bu değişikliklerin kilo vermeyi nasıl etkilediğini ise uzmanlar şu şekilde açıklıyor…