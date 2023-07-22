2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz tarihinde oynanmıştı. Peki, "2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı tarihi...
Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile ZTK şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinin tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.
Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.