2022 Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Kupanın 3. gününde bu kez toplam 4 maç ekranlara gelecek ve futbolseverler adeta futbola doyacak. İşte, 22 Kasım Salı günü kupada oynanacak maçların listesi...