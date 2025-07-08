Gençlerbirliği'nde iki tane iç transfer!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, formasını giyen Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.