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        Gençlerbirliği'nde iki tane iç transfer

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:09 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:09
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        Gençlerbirliği'nde iki tane iç transfer!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, formasını giyen Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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