Gençlerbirliği'nde iki tane iç transfer
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, formasını giyen Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini uzattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.