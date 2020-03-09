İşin sırrı hamuru buzdolabında muhafaza etmekte

Canınız ne zaman çekse, yalnızca beş dakikanızı ayırarak taptaze ekmekler yiyebilirsiniz. Sadece hamurunuzu hazırlayın ve iki saat dinlendirin. Yoğurmaya gerek bile yok. Sonra da şekil verin ve bir somunu pişirin. Kalanını ise önünüzdeki haftalar boyunca kullanabileceğiniz şekilde buzdolabına alabilirsiniz. Evet, haftalarca! Aşağıda bahsettiğimiz tariften birçok ekmek somunu çıkıyor. Canınız taze pişmiş kıtır kıtır ekmek çektiğinde, biraz hamuru alın, şekillendirin, 20 dk. mayalandırın ve de pişirin. Eviniz adeta fırın gibi kokacak, aileniz ve arkadaşlarınız mutluluktan coşacak.

Klasik Fransız “boule” ekmeği tarifi

Fransız “boule” adındaki artizan hamur formu, yoğurma gerektirmeyen tariflerin temel modelidir. Yuvarlak form (boule Fransızca’da top anlamına gelir),üzerinde çalışılması en kolay şekildir. Hamurun ne derece nemli olması gerektiğini ve hamura yoğurmadan somun şeklini vermeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ve de pişirmenin farklı bir modelini: buzdolabından biraz hamur al, şekil ver, dinlendir ve yemeğin geri kalanını hazırlarken pişmesini bekle.

Hamurunuzu nemli tutmanız gerektiğini unutmayın – nem, depolama süresince ekşi mayanın gelişimine katkıda bulunur.

Klasik Fransız “boule” ekmeği için malzemeler

Ağartılmamış un ya da kepekli un

Su

Ekşi maya

Tuz

Klasik Fransız “boule” ekmeği nasıl yapılır?

Suyu, vücut sıcaklığından biraz daha fazla olacak şekilde (37 C°) ısıtın.

4,70 lt. suyu alabilecek kapaklı bir kapta, suya maya ve tuz ekleyin. Kullandığınız kabın hava geçirmez olmamasına dikkat edin.

Unu da ölçek yardımıyla yavaş yavaş ekleyin. Bir tahta kaşıkla, hamur başlığı olan güçlü bir mutfak robotu ile ya da dayanıklı bir ayaklı mikser yardımıyla hamuru eşit oranda nemli olacak şekilde karıştırın. Ancak yoğurmamaya özen gösterin. Bu adımı tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmeli ve hamur, kabınızı doldurmaya yetecek miktarda ve ıslak olmalı.

Kapağını hafifçe kapatın. Sıkı kapaklı kaplar kullanmadığınızdan emin olun; içeride sıkışan gazlar patlamaya sebep olabilir. Karışımın ısıya bağlı olarak yaklaşık 2 saat boyunca, oda sıcaklığında, çökmeye başlayana dek mayalanmasını sağlayın. Mayalanma süresini arttırmak, 5 saate kadar örneğin, hamura herhangi bir zarar vermez. Bu noktadan sonra, hamurunuzu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Buzdolabında bekletilmiş nemli hamur, oda sıcaklığındaki hamura kıyasla daha az yapışkandır ve şekillendirilmesi daha kolaydır. Hamura somun formunu vermeye başlamadan önce, yaklaşık 3 saat boyunca buzdolabında soğutmakta fayda var. Ve de rahat olun. Geleneksel tariflerde olduğu gibi, sürekli hamurun hacminin artıp artmadığını kontrol etmek zorunda değilsiniz.

Ekmek nasıl pişirilir?