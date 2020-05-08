Bir ay her gün yulaf yemenin 5 şaşırtıcı faydası

Artan lif alımı ile Tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürür, kilo kontrolünü sağlar ve kolesterol seviyelerini azaltır. Bir ay boyunca her gün sabah yulaf ezmesi yediğinizde, şaşırtıcı sonuçlar görürsünüz ve yemek yeme alışkanlıklarınız olumlu yönde değişir.

Her gün yulaf ezmesi yemenin en şaşırtıcı 5 faydasını sizler için derledik.

5- Hem tuz hem tatlı

Yulaf ezmesi tatlı veya tuzlu olabilir. Tatlı bir kase yulaf ezmesi hazırlamak için dilimlenmiş muz, bal veya çikolata, doğranmış fındık, kuru meyveler, tarçın tozu, kuru Hindistan cevizi dilimleri, fıstık ezmesi veya vanilya ekleyebilirsiniz. Hafta sonu için, lezzetli bir versiyon hazırlayabilir, sebze ve biraz rendelenmiş peynir ekleyerek deneyebilirsiniz. Veya çikolata parçacıkları ile daha tatlı hale getirebilirsiniz. Yulaf ezmesine doğru lezzet ve dokuyu veren iki önemli bileşen süt ve akçaağaç şurubudur.

4- Tam yağlı süt karışımı kremamsı yapar

Yulaf ezmesi için yağsız sütten tam yağlı süte geçerseniz, ona en doğru lezzet ve dokuyu verebilirsiniz. Yulaf ezmenize süt ilave ettiğinizde oluşan kremamsı doku, sağlıklı bir kahvaltının tadını çıkarmanızı sağlayacaktır.

3- Sabah atıştırmalarından kurtulun

Her gün yulaf ezmesi yerseniz, bir süre sonra kahvaltı sonrası daha az sıklıkla atıştırma isteği oluştuğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, yulaf ezmesinin sizi daha uzun süre tok tutmasıdır. Kahvaltıda yumurta ve sebze yediğinizde aynı etkiyi elde edemezsiniz. Kahvaltı için bir kase yulaf ezmesi öğle yemeğine kadar acıkmamanızı sağlayacaktır. Tam yağlı süt ile yediğinizde daha az açlık hissedersiniz.

2- Bağırsak hareketini düzenler

Bir ay boyunca günlük yulaf ezmesi yedikten sonra hafta sonu yaptığınız kahvaltı size aynı şeyi hissettirmeyecektir. Bağırsak hareketi rutininiz bozulmaya başlayacağı için hafta sonu bile yulaf ezmesi yemek isteyebilirsiniz. Ancak bit tat değişikliği yapmak için yulaf dışında alternatifler yemek de iyi olabilir. Tat değişikliği için kekik, tavuk parçaları ve fesleğen gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

1- Bu alışkanlığı bırakmak zor olabilir

Bir ay boyunca her gün yulaf ezmesi yedikten sonra, bunun bir rutin haline geldiğini göreceksiniz. Doğru malzemeler ile yaptığınız yulaf ezmesi, dört gözle beklediğiniz sağlıklı bir kahvaltı haline getirecektir. Gün boyunca kendinizi daha tok ve daha iyi hissedeceksiniz.