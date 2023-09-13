En sağlıklı konserve yapma şekli hangisi? Yiyecekleri konserve yapmak için zaman ve ilgi gerektiği kesin; ama o kadar da zor değil. Doğru bir şekilde yapacak sabra sahipseniz eğer, zararsız konserveler yapmanızın önünde hiçbir engel yok.

Bahçenizden yaptığınız hasadın keyfini çıkarmak isteyebilir ya da içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde market gezilerinizi minimuma indirmek isteyebilirsiniz; meyve ve sebzeleri konserve haline getirmek, önümüzdeki kış mevsimi için yiyecek stoklarınızı yenilemenin en iyi yollarından. Besinleri koruma metotları göz korkutucu olabilir; ne de olsa düzgün yapılmayan konserveler, yiyeceğin ölümcül bakterilerle dolmasına sebep olabiliyor.

Her tarif birbirinden farklı olduğu için karmaşık olmayan ve çok amaçlı bir örnek ile başlamanızı tavsiye ediyoruz; örneğin domates. Bu işlem ile her tür düşük pH oranlı konserve tarifinde uymanız gereken temel adımları öğreneceksiniz; kilerinizde bir yıl kadar bekleyebilecek salsa sos, acı sos, çorbalar ve domates soslar hazırlamanın göründüğü kadar zor olmadığını göreceksiniz.

Hazırlık süresi: 1,5 saat aktif, 12-24 saat bekleme süresi

MALZEMELER

9 yarım kilogramlık kapaklı konserve

Konserve hunisi

Kavanoz tutma maşası

Yüksek, kapaklı bir tencere

Su ısıtıcısı

2 büyük kase

Oluklu kaşık

Bıçak

Kesme tahtası

Ölçü kaşıkları

6 kg domates

Limon tuzu

Su

Sabun

Temiz havlular

Kalem

NASIL YAPILIR?

Kavanozlarınızı dezenfekte edin

Kavanozlarınız ılık su ve sabunla güzelce yıkayın. Kavanozlarınızı kapakları olmadan tencerenin içerisine yerleştirin – fazla sıkışmadıklarından emin olun. Tencereyi kaynatın. Yaklaşık 15 dk. boyunca kaynattıktan sonra altını kapatın; kavanozları sıcak suyun içerisinde bırakın. Kavanoz kapaklarının kaynamaması gerekiyor; ancak sterilize olmaları için soğuma aşamasında olan bir miktar suda yaklaşık 5 dakika beklemeleri gerekli. Temiz bir havlu ile kavanozları ve kapaklarını iyice kurulayın.

Domatesleri yıkayın.

Domatesler için bir sıcak bir soğuk su dolu kaseler hazırlayın.

Birkaç bardak suyu ısıtıcıda kaynatın. Kaynayan suyu büyük bir kaba alın. Başka bir kabı ise soğuk su ile doldurun.

Her bir domatesi sıcak kâseye batırın.

Domatesleri sıcak suda, kabukları kalkmaya başlayana dek, yaklaşık 30-60 saniye bekletin. Oluklu bir kaşık kullanabilirsiniz.

Her bir domatesi soğuk suya daldırın.

Sıcak sudan sonra soğuk suya sokun ve 30 saniye kadar beklettikten sonra kabukları kolayca soyabilirsiniz.

Domateslerinizi doğrayın.

Soğuk sudan çıkardığınız domatesleri kesme tahtasına alın ve bir bıçak yardımıyla her birini ikiye bölün. Ya da daha küçük. Nasıl isterseniz.

Kavanozları dikkatlice kaynar sudan çıkarın.

Kavanoz maşasını kullanarak üst kısımlarından tutup kaldırın. İçlerindeki suyu boşalttıktan sonra tüm kavanozları baş aşağı olacak şekilde temiz bir havlu üzerine dizin ki çalışırken kirlenmelerini önleyebilesiniz.

Kavanozları geri çevirin.

Kavanozları düz çevirin. Her bir kavanoza ¼ çay kaşığı kadar limon tuzu koyun. Sonrasında kavanoz huninizi kullanarak her birini domateslerle doldurun. Kavanozların üst kısmında en az 1 santimlik boşluk bırakmayı unutmayın.

Kavanozların kenarlarını temizleyin.

Dar bir spatula ya da bıçak yardımıyla hava kabarcıklarından kurtulmak için kavanozların içini biraz karıştırmanız gerekebilir. Kavanozların ağız kısımlarını temiz bir bezle silerek fazlalık domates sularından kurtulun.

Kavanozları kapatın.

Her bir kavanozu kapakla kapatın. Aşırı derecede sıkmadığınızdan emin olun.

Kavanozları tekrar kaynayan suyun içerisine koyun.

Kavanoz maşasını kullanarak her bir kavanozu dikkatlice kaldırın ve tencerenin içerisine alın. Her kavanozun dik bir pozisyonda olduğundan emin olun; kavanozlar arasında en az 1 santimetrelik boşluk olmalı. Tencereniz tüm kavanozları bir anda alacak kadar geniş değilse eğer, bu adımı birkaç kerede tamamlayabilirsiniz. Kaynar su, kavanozların en 2 santimetre üzerine çıkmalı; gerekliyse eğer biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Kavanozları işlemden geçirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kavanozların en az 40 dk. kaynatın. Ara ara tencereyi kontrol edin ve kavanozların tamamen su içerisinde olduklarından emin olmak adına gerektiğinde su eklemesi yapın.

Uyarı: Tencerede halihazırda kaynayan suya su eklemesi yapmak istediğinizde ısıtıcıyı kullanın. Ilık su eklemek, tenceredeki suyun sıcaklığının düşmesine sebep olacaktır. Tencere herhangi bir noktada kaynamayı bırakırsa eğer, suyu tekrar kaynatın ve 40 dakikalık süreyi baştan başlatın.

Kavanozları tencereden alın.

Ocağı kapatın ve tencerenin kapağını açın. Suyun ve kavanozların biraz soğuması için 5-10 dakika bekleyin ve maşa yardımıyla kavanozlar teker teker çıkarın. Kavanozları çıkarırken yanları doğru eğmediğinizde, dik bir pozisyonda kaldıklarından emin olun. Kavanozları yaklaşık 12-24 boyunca bekleyebilecekleri oda sıcaklığında bir ortama alın.

Kapakları test edin.

12-24 saat bekledikten sonra sıra her bir kavanozun yeterince sıkı bir şekilde kapalı olduğunu kontrol etmede. Bunu yapmanın birkaç yolu var; ancak en kolayı şu: parmağınızı kapağın ortasına bastırın. Parmağınızı çektiğinizde kapak hafifçe fırlıyorsa eğer, kapak tam olarak mühürlenmemiş demektir. Kavanozları, kapaklarından tutarak, açmadan kaldırabilmeniz gerekiyor.

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Kavanozlarınızı etiketleyin.

Kavanozların görünen kısımlarına tarih atarak ne süre boyunca güvenle tüketebileceğinizi takip edebilirsiniz.

Kavanozları depolayın.

Kavanozları, doğrudan gün ışığı almayan, sıcaklığın 35 °C’nin üzerine, donma noktasının altına inmediği sıcaklıklarda saklayın.

Kavanozları açarken nelere dikkat etmeli:

Konserve domateslerinizi tüketmeye hazır olduğunuzda, kavanozun o ana dek tamamen mühürlü bir şekilde kalmış olduğundan emin olun. Kavanoz kapağında herhangi bir şişkinlik ya da çökme olup olmadığına bakın; kavanozun kenarlarında domatesin köpürdüğüne dair herhangi bir işaretin olup olmadığını kontrol edin. Sivri uçlu bir bıçak yardımıyla kapağa kenarlarının iç kısımlarından baskı yaparak kavanozu açabilirsiniz. Kapak sıfır dirençle açıldıysa eğer, bu domateslerden uzak durmakta fayda var. Şüpheye düştüğünüz noktada yapacağınız tek şey, domatesleri atmak.

Kavanozlarınızı sterilize edip tekrar kullanabilirsiniz; ama unutmayın ki kapaklar birden fazla kez kullanılamaz. Kapakları kuru gıdaları ya da buzdolabındaki yiyecekleri saklamakta kullanmanızda sakınca yok; ancak bu kapaklarla ikinci kez mühürleme yapılamaz.