Yiyecekleri daha uzun süre saklayacak yöntemler

Yiyeceklerimizi daha uzun süre saklayacak yöntemler sadece koronavirüs tehdidi için geçerli değil, gıdaları daha uzun süre muhafaza edebilmek bir alışkanlık haline gelmeli.

Konserve yiyecekler ne kadar dayanır?

Doğru şekilde saklandığında gıda maddeleri uzun süre dayanabilir. Bunun yollarından biri de konserve yapmaktır. Konserve yapmak aynı zamanda gıdaların besin değerlerini korumanın da önemli bir yolu. En az 1 yıl boyunca konserve olarak saklayabiliriz ancak bu sürenin sonunda gıdaların tadı bozulmaya başlayabilir.

Konserve için doğru malzemeleri seçin

Konserve yaparken doğru ekipmanı ve malzemeleri seçmek gerekiyor. Yüksek asitli yiyecekleri buhar veya su banyosundan geçirilen kaplarda saklarken düşük asitli gıdalar için basınçlı kap kullanılabilir. Konserve hazırlarken tariflere dikkat etmeyi de unutmamak önemli, her yiyeceğin konserve yapımında farklılıklar olabileceğini düşünmeliyiz.

Dondurulmuş gıdalar ne kadar dayanır?

Buzlukta dondurulan yiyecekler içlerindeki nemi kaybettiklerinden uzun süre dayanabilirler. Ancak yine de dondurma işleminin doğru yapılması gerekir. -18 santigrat derece dondurulmuş gıdaların muhafaza edilmesi için doğru sıcaklıktır. Ayrıca bu sıcaklıkta gıdaların içindeki besin maddeleri de korunabilir. Buzlukta yiyecekleri dondururken üzerlerine tarih etiketi koymak da faydalı bir işlemdir.

Meyveleri reçel yapabilirsiniz

Sezonunun sonuna gelen meyveleri, henüz taze haldeyken reçel haline getirerek saklamak mutfak kültürümüzün bir parçasıdır. Sadece meyvenin kendisini değil, portakal ve mandalinanın kabuğundan da reçel yapılabilir. Bu sayede meyvenin uzun süre dayanması sağlanabilir. Reçelin yapımı esnasında içine katılan limon uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Reçel yaptıktan sonra açıp kullanıp kapatmak yerine küçük kavanozlarda saklamak, kapaklarını basınçla, ters çevirip bir süre bekletip içindeki havayı aldıktan sonra depolamak ve sadece kullanılacağı zaman açmak uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Sebzeleri turşu olarak saklayın

Turşu; tuzlu su ve sirke ile sebzeleri salamura ederek saklama biçimidir. Başta lahana, domates, salatalık, kereviz, sarımsak olmak üzere hemen her sebzenin turşusu yapılabilir. Ağzı açılmadığı sürece turşu dayanabilir. Sofra tuzu yerine kaya tuzu ve mümkünse doğal sirke önerildiğini de hatırlatalım.

Sadece koronavirüs tehdidi değil, alışkanlık olmalı

Evde uzun süre saklanabilecek şekilde depolanan gıda maddeleri hayatımızın bir parçası olmalı ve geleneksel Türk mutfağının bu güzel alışkanlığını yeni nesillere aktarmalıyız. Yaptığımız konserveler sayesinde yemek yapma sürecimizi kısaltabilir, dondurma yoluyla kalan malzemeleri ikinci kez kullanma şansına sahip olabiliriz. Turşu kurmak ve reçel yapmak meyve ve sebzelerin uzun zaman besin değerlerini saklamaya yardımcı olur. Ayrıca misafirliğe giderken de yanımızda götürebileceğimiz harika bir hediye seçeneğidir.

Kuru gıdalar bekler, buzdolabında saklanan ürünlerin son kullanma tarihi vardır

Gerekli durumlarda, uzun süre alışveriş yapma şansımızın olmayacağını düşündüğümüzde öncelikle buzdolabındaki ürünlere yönelebiliriz. Çünkü kuru gıda ve bakliyatların, konservelerin, turşuların dayanıklılık süreleri uzundur, buzdolabında saklanan gıdaların ise son kullanma tarihi vardır. Özellikle açılmışsa, buzdolabında en fazla üç gün ile 1 hafta arasında dayanabileceğini unutmayalım ve öncelikle onları tüketelim.

Meyve sebzeleri tazeliğini kaybetmeden değerlendirin

Buzdolabında da ya balkon ve mutfak tezgahında tuttuğumuz meyve ve sebzeler uzun süre dayanmayacaktır, bozulma başlamadan yemeklerde kullanmak ya da konserve, reçel ve turşu olarak depolamak gerektiğini unutmamalıyız.

Yeni tarifler deneyin, yemekleri tatlandırın

Kuru bakliyat yemekleri hazırlarken taze sebze ekleyebilirsiniz; kuru fasulyenin içine havuç katın. Az miktarda olan gıdaların yanına doyurucu eklemeler yapabilir, balığın yanına patates veya pilav yaparak daha doyurucu sofralar hazırlayabilirsiniz. Makarna soslarını salçayla yaparak tatlandırabilirsiniz. Ayrıca zeytin gibi uzun süre saklanabilen gıdaları akşam yemeklerine dahil edebilecek tarifler deneyebilirsiniz.

Hangi besini nasıl doğru saklayabiliriz?

Sebzelerden bakliyatlara kadar çok sayıda gıda maddesi uzunca süre saklanabilir. Elbette doğru şartlar altında. Dolaplarımızda hangi besini nasıl doğru saklayabiliriz?

Patates: Hemen her yemeğin yapımına eklenebilen patates ayrıca doyurucudur. İyi havalanacak şekilde karton kutu, kağıt torba, örgü çanta veya sepette patatesleri 6 aya kadar saklayabilirsiniz.

Kuru bakliyat: Protein, lif ve mineral açısından zengin olan kuru bakliyatlar konserve olarak saklanabilir ancak kurutulmuş olarak daha da uzun süre depolanabilir, ağzı sıkı kapatılmış ve hava almayacak şekilde saklamak yeterlidir. Sadece kuru bakliyatın konserveden daha uzun sürede piştiğini unutmamak yeterlidir.

Pirinç: Beyaz pirinç de kuru bakliyatlar gibi, hava almayacak şekilde ağzı sıkı kapatılmış şekilde uzun süre dayanabilir ve sağlık açısından da son derece faydalıdır. Kahverengi pirinç ise içinde daha fazla su olduğundan daha kısa süre dayanacaktır, buzdolabında saklandığında 12 aya kadar depolanabilir.

Elma: Meyve ve sebzelerin dayanıksız olmasının nedeni içlerindeki sudur. Doğru saklanma koşulları altında elma, en uzun süre dayanabilen meyvedir. Her elmayı gazete kağıdına sararak bir sepetin içinde bozulmadan saklayabilirsiniz.

Havuç: Normalde çabuk bozulmasıyla bildiğimiz havuç, doğru saklamadığımız için yumuşuyor. Buzdolabının sebze bölümüne havası alınmış torba içerisinde koymak 3-4 hafta dayanmasını sağlar. Torbaya koymadan önce üzerindeki yeşil bölümü kesmeyi ve olabildiğinde olgun havuçları seçmeyi de unutmayın.

Yulaf: Evde bulundurulabilecek, hem besin değerleri yüksek hem de doyurucu olan yulaf ezmesi, ağzı sıkıca kapanmış kapların içinde uzun süre saklanabildiği gibi ambalajı açılmadığında 3 yıla kadar saklamak mümkündür. Kahvaltılık gevrek olarak alıştığımız yulaf gevreğini ekmek, poğaça ve kurabiye yapımında da kullanabilirsiniz.

Un: İster beyaz un olsun ister tam tahıllı ya da irmik, tüm un çeşitleri hava almadan saklandıklarında uzun süre dayanabilir. Ekmek, poğaça, makarna ve mantı gibi onlarca farklı yemek çeşidinin yapımında kullanılabilen un, doyurucu seçenekler üretmekte çok faydalı olur.

Hangi gıda ne kadar dayanır?

Kakao: 1 yıl

Bal: Bozulmaz

Mısır gevreği: 6-12 ay

Tuz: Bozulmaz

Un: 6-8 ay

Süt tozu: 1 yıl

Kabuklu yemişler: 6 ay

Kabuksuz yemişler: 4 ay

Zeytinyağı: 6 ay

Bitkisel yağlar: 2 yıl

Şeker (beyaz, esmer, küp ve toz): Bozulmaz

Maya: Son kullanma tarihine kadar

Baharatlar: (Tarçın, karabiber, kişniş, kuru otlar vb.) 2-4 yıl

Sarımsak: Bütün olarak 3-4 ay, doğranmış olarak 2-3 yıl

Kuru bakliyat: 1 yıl

Kahvaltılık gevreği: 6-12 ay (açılmamış halde),2-3 ay (ambalajı açıldıktan sonra)

Kuru meyve: 6-12 ay

Mercimek: 1 yıl

Yulaf: 1 yıl

Et, tavuk, sebze suyu: 2-5 yıl

Konserve et: 2-5 yıl

Salça: 12-18 ay

Makarna: 2 yıl

Pirinç: 2 yıl (beyaz),6 ay (kahverengi)

Sirke çeşitleri: 2 yıl

Kahve: Açılmadığında 1 yıl, açıldıktan sonra 1-2 hafta

Kutu meyve suyu: 4-6 ay

Şişe meyve suyu: 12 ay

Soda: 3 hafta

Çay: Poşet çaylar 18 ay, dökme çay 12 ay

Şişe su: 1-2 yıl

Çiğ et: Etler satın alındıktan sonra 2-3 gün içinde tüketilir, dondurulduğunda 9 aya kadar dayanır.

Yumurta: 3-4 hafta

Çikolata: Ambalajı açılmadığında buzdolabında 18 aya kadar dayanabilir.

Süt: Taze olarak 1 hafta,dondurulduğunda 3 aya kadar bekleyebilir

Yoğurt: Ambalajlı yoğurt 1 hafta kadar dayanabilir, ev yapımı yoğurt en fazla 3-4 günde tüketilmelidir.