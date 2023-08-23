Haberler Gastro Keşfet Faydalarıyla zencefil

Faydalarıyla zencefil Kimilerinin çok sevdiği ve evinden hiç eksik etmediği, kimilerinin de mesafeli durduğu zencefil, insan vücudu için birçok fayda sağlıyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 23.08.2023 - 19:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:25 facebook

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Sarı-kırmızı renkte çiçekli bir bitki olan zencefilin taze, kuru ve toz olarak çeşitli kullanımı vardır. Hem baharat hem de bitki çayı olarak kullanılan zencefil yağ, parfüm ve ilaç olarak da kullanılmaktadır. Zencefil içeriğinde yaklaşık 150 farklı bileşen içerir. Bunlardan bazıları gingerol, reçine ve reçine asidi, sindirim ve dolaşım uyarcıcı olan borneol ve sineol, C vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor ve sodyumdur.

Zencefilin faydalarını sıralamadan evvel yan etkilerine ve nasıl tüketileceğine kısaca bakalım...

Zencelifin yan etkileri nelerdir?

Her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi zencefilin de fazla tüketiminde yan etkiler ve zararlar ortaya çıkabilir;

* Keskin kokusu nedeniyle mide ekşimesine neden olabilir.

* Ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratabilir.

* Kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi kullanılmamalıdır.

* Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

* 2 yaşından küçüklere verilmemelidir.

* Çocuklar için kullanımında önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır.

* Hamilelikte ve emzirme döneminde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefilin kökü taze ya da kurutulmuş halde yemeklerde ya da bitki çayı olarak tüketilebilir. Zencefil tabletleri, kapsülleri ya da damlaları şeklinde takviye gıda olarak tüketilebilir. Zencefil yağı, buhurdanlık aracılığıyla ya da direkt cilde uygulanarak kullanılabilir.

Zencefil çayı nasıl yapılır?

Tarif 1: Zencefilin kabuklarını soyun. Olabildiğince ince dilimler olmasına özen gösterin. Lifli bir yapıya sahip olduğundan liflere paralel keserseniz kesiminiz kolaylaşır. Kişi sayısına göre istediğiniz miktar su kaynatın. Her bir çay bardağı kadar su için 4-5 zencefil dilimi ilave edin. 10-15 dakika kadar dinlendirin. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi bal ya da limon ilave ederek içebilirsiniz.

Tarif 2: 1 çay kaşığı toz zencefil veya ince ince dilimlenmiş taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 3 tane karanfille, bir tutam ıhlamuru bir fincanda demleyin. 5 dakika demlendikten sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. En son olarak 1 dilim limon veya portakal ekleyebilirsiniz.

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Zencefilin faydaları nelerdir? Antik çağlardan beri tıbbi amaçla kullanılan zencefilin sindirim ve bağışıklık sistemlerine birçok faydası vardır. Antioksidan özelliğe sahiptir ve iltihap önleyicidir. Soğuk algınlığı ve nezleye iyi gelir. Kanın temiz kalmasını sağlar.

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Hazımsızlığa ve mide şişkinliğine iyi gelir. Mide ağrısına ve bulantısına iyi gelir. Bağırsak bozukluklarını giderir, diareyi (ishal) önler. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatarak kabızlığı önler.