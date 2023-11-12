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Olduğunuzdan daha genç görünebilirsiniz Genç kalmanın yolu antioksidan, probiyotik, elektrolit ve amino asitler açısından zengin yiyeceklerden geçiyor. Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 03:07 Güncelleme: 12.11.2023 - 03:07 facebook

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Doğum tarihimizi ve dolayısıyla da yaşımızı değiştirme şansımız yok. En iyi ihtimalle gönlümüzden geçen yaşı söyleyerek etrafımıza şaka yapabiliriz. Ancak görüntümüzün yaşımızın söylediği rakama uyması gerekmiyor. Olduğumuzdan daha genç görünmek mümkün. Bu da elbette ne yediğimizle çok ilgili.

Doğru yiyeceklerle yaşlanmanın cilt, organlar ve sistemler üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Ayrıca zamanın getirdiği hastalıklardan, kanser gibi risklerden ve zihinsel bozulmalardan da korunabiliriz.

Genç kalmanın yolu antioksidan, probiyotik, elektrolit ve amino asitler açısından zengin yiyeceklerden geçiyor.

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Yaban mersini Yulaf ezmesinin içine bir avuç yaban mersini katmak sadece renklendirmek ve tatlandırmaktan fazlasını yapabilir. Yapılan araştırmalara göre bu koyu renkli meyvenin yumurtalık kanserine karşı savaşma gücü var. Tek bir ısırık bile yumurtalık kanserine karşı koruyucu olabiliyor. Smoothie yaparken içine eklemek için harika bir neden.

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Yeşil çay Yeşil çayın nelere iyi geldiği sorusunun cevabı fazlasıyla uzundur. Antioksidan ve faydalı bileşiklerle dolu olan bu çayın mide kanseri riskini azaltma özelliği var. Yapılan araştırmalara göre yeşil çay, midede kanser hücrelerinin oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olur, içindeki kateşin adı verilen bileşikler yaşam süresini uzatmaya yardımcı olur. Özellikle karın bölgesindeki sağ salınımını tetikleyerek yağ hücrelerinin karaciğerde enerjiye dönüştürülmesini sağlar.