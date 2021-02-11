Hangi tatlı kaç kalori?

Çikolatanın 100 gramı ortalama 600 kaloriye denk geliyor. Burada yüzde 70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolataya ayrı bir parantez açmak gerekir. Evet kalorisi fazla fakat faydaları da hiç küçümsenecek gibi değil. 100gr bitter çikolata içinde; 8 gr protein, 43 gr yağ, 46 gr karbonhidrat (23 gr şeker),11 gr lif içeriyor. Ayrıca içerisinde 12 mg demir (günlük ihtiyaç; kadınlar için 15 mg, erkekler için 11 mg, 230 mg magnezyum (günlük ihtiyaç: 300-350mg arası),3 mg çinko (gi; 8-11 mg) bulunuyor.

Eğer bir besinde karbonhidrat/lif oranı 5 ve altındaysa, onu iyi besin kategorisine koyabilirsiniz. Bitter çikolata için oranımız: 46/11=4.2 civarı, yani çok iyi bir tatlı!

Başka ne güzellikleri var peki çoğumuzun vazgeçemediği bitter çikolatanın? İçerdiği antioksidanlar sayesinde yapılan araştırmalara göre birçok hastalığa karşı koruyucu! Bunlar arasında; diyabet, Alzheimer, Parkinson, kalp hastalıkları sayılabilir.

Şunu da eklemeden geçmek istemiyorum; bitter çikolatanın kolesterol üzerinden de faydalı etkileri gözlenmiş. İyi kolesterolü (yani HDL) yükseltirken, kötü kolesterole dokunmuyor. Neyse neyse, %70 ve üzeri kakao içeren çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor, biz şimdilik burada bir nokta koyalım.

1 porsiyon yani 150 g revanide 550 kalori enerji bulunuyor. İrmik ile yapılan şerbetli bir tatlı olduğundan ötürü %55’i karbonhidrattan oluşuyor. Bunun yanı sıra 9 g protein ve 14 g yağ içeriyor. Lif miktarı ise oldukça az: 2g civarı. Çok az miktarda A ve C vitaminleri ile potasyum, demir ve kalsiyum minerallerini içerdiğini de ekleyelim. Sağlıklı tatlılar skalası yaparsak bu tatlımıza şöyle bir motto oluşturabiliriz. Aşermediğin sürece yeme! Yiyeceksen de kararında ye!

Baklava; olmazsa olmazımız! Kim hayır diyebilir ki? O zaman hemen ağzımızda eriyen baklavanın ne içerdiğine bir göz atalım. 100 g baklavada 30 g yağ (%70’i doymuş),38 g karbonhidrat (yalnızca 3 gramı lif) ve 7 g da protein bulunuyor. Ayrıca kayda değer miktarda A vitamini, sodyum ve demir içerir. Bunların dışında az miktarda da kalsiyum, potasyum ve C vitamini barındıyor. Hepimiz biliyoruz ki baklava sağlığımız için çok da hoş bir besin değil, dolayısıyla özel günlerde tercihimiz olmalı. Fakat yedikten sonra yüzümüzde oluşan o mutluluk kıvrımlarını da unutmayalım. Az ama öz!

2007 yılında fareler üzerinde yapılan çok ilginç bir çalışma yapıldı. Farelerin önlerine sakkarinle tatlandırılmış ve içine kokain katılmış iki farklı su konuluyor. Şekeri insanlar kadar sevdiği bilinen farelerin yüzde 94'ü, kokainli su yerine, tatlı suyu seçiyor. Bu deneyin ardından araştırmacılar şekerin; kokain, nikotin ve alkol kadar bağımlılık yaptığı sonucuna ulaşıyor. Yani aslında tatlıya olan sevgimiz, şekere olan bağımlılığımızın göstergesi!

Peki sağlıklı tatlı diye bir şey yok mu?

Beyaz un yerine tam buğday unu kullanılan, sütlü yerine bitter çikolata kullanılan, mümkün olduğunda az süt ürünleri içeren, rafine şeker yerine meyvelerin kendisinin şeker niyetine kullanıldığı, lif oranının yüksel olduğu tatlılara tabii ki lafımız olamaz!

Şeker demişken çok hafif bir şekilde tatlandırıcılara da bakalım. Hem diyabet hastaları hem de fazla kilolarını vermek isteyen ama tatlıya dayamayan okuyucular için.

Stevia ve eritritol, yeşil kategorisinde değerlendirebileceğimiz, şekeri arttırmayan, kalori sorunu yaşatmayan iki farklı tatlandırıcı. Stevia’nın günlük 4 mg/kg’a kadar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmadığı gözlenmiş. Bundan fazlası ise tavsiye edilmiyor. Diğer taraftan eritritol çok daha masum, çünkü şu ana dek yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamış. Şeker yerine tatlıları yaparken bunlardan da faydalanılabilir.

Esmer şeker daha sağlıklı değil

Şeker türleri sağlık açısından değerlendirildiğinde, beyaz şeker ve kahverengi şekerin arasında önemli bir farklılık yok. Kahverengi şekerin daha az işlem görmesi dolayısıyla bu şekerin sağlıklı olduğunu düşünmek son derece yanlış. Çünkü kimyasal olarak kahverengi ve beyaz şeker aynı içeriğe sahip. Vücudumuza girdiğinde iki şeker de aynı işlemlerden geçiyor. Aynı zamanda bunların gram bazında enerji miktarları da hemen hemen aynı. Rafine şekerlerden beyaz şeker, çay şekeri olarak da bilinir. Beyaz şekerin hammaddesi olarak şeker pancarı çok daha yaygın olarak kullanılır. Üretimindeki saflaştırma işlemi sonucunda beyaz rengini alır. Esmer şeker olarak da bilinen kahverengi şeker ise beyaz şekerden bazı yönleriyle ayrılır. Kahverengi şekerin renginin sebebi içerisindeki melas maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu madde sadece rengini etkilemekle kalmaz aynı zamanda şekerin tadı ve kokusunu da etkiler.