Ispanaklı frittata (İtalyan omleti) nasıl yapılır?

Bol proteinli, besleyici ıspanaklı frittata nasıl yapılır diyorsanız işte size yanıtı! İşte İtalyan omleti olarak da bilinen spanaklı frittata tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

4 yumurta

250 gram süzme peynir

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı eski kaşar

300 gram ıspanak

1 adet kırmızı biber

10 adet cherry (kiraz) domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Tuz

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Bir tutam maydonoz

NASIL YAPILIR?