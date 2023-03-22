Matnakaş yani ermeni pidesi nasıl yapılır?

Focaccia'dan daha kalın ancak daha havadar olan matnakash, masaya bir bütün olarak getirilir, sonra şeritler halinde dilimlenir - sade olarak yenir veya sulu, soslu yemek eşliğinde.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı maya

3 bardak çok amaçlı un

1 çorba kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Hamuru yapmak için ellerinizi veya lastik bir spatula kullanarak unu, suyu ve mayayı yumuşak hamur oluşturana kadar yoğurun. Hafif yağlanmış bir kaba alın, örtün ve yaklaşık 2 saat bekletin veya bir gece buzdolabında tutun. Kullanmadan önce en az 2 saat oda sıcaklığına mayalamaya bırakın. Hazır olduğunda hamurun hacmi iki katına çıkmış olacak.

Hamuru arzu ettiğiniz büyüklüğe bölün. Yuvarlak şekiller verin. Çok az un serpin. Üstünü kapatacağınız bir kapta yaklaşık 1 saat dinlendirin. Fırını 200 dereceye ayalayın.

Hamurun her bir kısmı için, halkanın ortasında desenli bir halka yapacaksınız. Ellerinizi çukurlaştırarak başlayın ve sanki boyutunu ölçüyormuşsunuz gibi hamurun kenarlarının üzerinde dik tutun. Ellerinizi kenarlardan içeri hareket ettirin ve avuç içlerinizin kenarlarıyla sıkıca bastırın. Bu, hamurun içinde bir halka oluşturur.

Tadınız, tuzunuz kararında olsun.