Önerilen diyet formülleri arasında dünyanın gözde formüllerinden biri olarak gösterilen mor tatlı patates ile diyette adeta bir devrim yaşandığını kaydeden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı, manavda gördüğümüzde şaşıracağımız ve genetiği ile oynandığını düşüneceğimiz bu sebzenin aslında tamamen farklı bir tür olduğunu kaydetti.

Patates olarak adlandırılmasına rağmen aslında patates ailesinde yer almayan mor tatlı patatesin, dünyanın en uzun yaşayan Okinawa toplumunun sağlık sırrı besinleri arasında yer aldığını belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı, Convolvulaceae ailesinde yer alan mor tatlı patatesin rengi ve sağlık yararları ile farklı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ağıllı, "Mor tatlı patates, güçlü antioksidan içeriğe sahip antosiyanin pigmenti içerir. Bu pigment yaban mersini, kırmızı üzüm, ahududu, böğürtlen, vişne, siyah havuç, pancar, kırmızı turp ve lahanaya renk veren pigmentle aynı pigmenttir. Yaban mersini yüksek antioksidan kapasitesi ile tanınırken mor tatlı patates yüzde 150 daha fazla antioksidan kapasiteye sahiptir. Mor tatlı patatesin güçlü antioksidan içeriği hücre yaşlanmasını önleyerek, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır, kan yağlarını düşürür ve kansere karşı koruyucu etki sağlar" dedi.

DİYABET HASTALARINA MÜJDE

Antosiyanin içeriğinin insülin salınımını artırarak kan şekerinin düşürülmesinde etkili olduğunu belirten Ağıllı, diyabet hastalarında light süt ve mor tatlı patates ile hazırlanacak pürenin lezzetli ve kan şekerini dengeleyici bir alternatif olduğuna dikkat çekti. Eda Ağıllı, yapılan çalışmaların mor tatlı patatesin nişasta parçalayıcı enzimi inhibe edip nişastanın kan şekerine dönüşmesini yavaşlattığını bildirerek şunları kaydetti: "Bu durum, mor tatlı patatese düşük glisemik indeks özelliği kazandırır. Düşük glisemik indekse sahip besinler uygun miktarda kullanıldığında iştah kontrolü sağlar, ağırlık kaybını destekler. Yüksek glisemik indekse sahip patates zayıflama diyetlerinde diyetin 'yasaklı besin' sınıfında yer alırken, mor tatlı patates bu alanda rahatlıkla kullanılabilir. Yapılan başka bir çalışmada günde ortalama 6-8 adet mor tatlı patates tüketen bireylerde ağırlık artışı olmadığı gözlenmiştir. Mor tatlı patatesin A vitamini, C vitamini ve manganezden zengin içeriği bağışıklık sistemini geliştirir. Aynı zamanda bakır, potasyum ve diyet lifi için iyi bir kaynaktır. Kan basıncını dengeler."

Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı, içinde mor tatlı patatesin yer aldığı bir diyetin kişinin hem sağlıklı beslenmesini hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı olduğunu bildirdi.

MOR TATLI PATATES NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Mayasante Polikliniği Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Ağıllı, mor tatlı patatesin sağlık yararları için etkili olan antosiyanin bileşeni depolama, işleme (pişirme, soyma, kesme gibi) ve pişirme sırasında ciddi kayba uğradığına dikkat çekerek, bu üründen maksimum fayda sağlayabilmek için muhafaza koşullarını da şöyle açıkladı: "Buzdolabı sıcaklığında saklayın. Uzun süre kaynamaya bırakmayın, kızartma yöntemi ile pişirmeyin. Buharda ya da az su ile pişirmeyi tercih edin ve pişirme suyunu dökmeyin. İyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan pişirin. Kabuğunu soymanız gereken bir yemek yapacaksanız, pişirme işleminden hemen önce soyun ve büyük küpler halinde en az düzeyde bıçak darbesi ile doğrayın."