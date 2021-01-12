Tavuk etini besin değerini koruyarak pişirmenin püf noktaları

İyi beslenebilmek için yemeğin nasıl pişirildiği ve besinlerin içindeki vitamin ve minerallerin pişirme sırasında korunabilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu noktada tavuk etini, doğru pişirmenin püf noktaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Canan Aksoy, “hayvansal protein tüketiminde öncelikli tercihlerimizden biri olan tavuk etini, besin değerini kaybetmeden doğru şekilde pişirmek, sağladığı faydadan tam olarak yararlanabilmenin en önemli koşuludur” diyor.

Aksoy “Tavuk eti önemli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda demir, b vitaminleri, özellikle b12 vitamini ve çinko içermesi açısından önemlidir, beslenmemizde de yer vermemiz gereken değerli protein kaynaklarından biridir. Bu nedenle satın alma sırasında gösterdiğimiz hassasiyeti, besin değerlerini koruyarak tüketmek açısından, pişirirken de göstermeliyiz” dedi.

Tavuk yemeklerinin en sağlıklı şekilde nasıl pişirilebileceğini aktaran Aksoy, mutfak kültürümüzde tavukla ilgili pek çok yemek pişirme şekli olduğunu belirterek bu yöntemleri şöyle sıralıyor; çevirme, kızartma, ızgara, tava yemekleri, kavurma, yahni, güveç, sahan yemekleri, buğulama, kapama, haşlama ve köfteler. Bu noktada piliç etinin sağlıklı bir besin olarak pişirme sırasında da devamlılığını sağlayabilmek için bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Canan Aksoy, bu noktaları ise şöyle sıralıyor;

Tavuk yemekleri en sağlıklı şekilde nasıl pişer?

• Yapılan tüm ön işlemlerde hızlı davranılmalı, oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Piliç etinin soğuk zincir açısından hassas yapısı gereği buna özellikle dikkat edilmeli.

• Marinasyon, beyaz etin yumuşatılması ve lezzetlendirilmesi için önemli bir işlemdir ancak marinasyon yapıldıktan sonra yine oda sıcaklığında fazla bekletilmeden hızlıca buzdolabına alınmalı ve üstleri kapalı olarak muhafaza edilmeli.

• Tavuk eti pişirilirken haşlama, fırınlama (mümkünse fırın torbası kullanarak) veya buğulama yöntemleri tercih edilmelidir.

• Yemek hazırlarken kullanılan yağın veya yağın içine eklenen baharatların yanmamasına da ayrıca özen göstermelidir.

• Tavuk eti orta ateşte ve içi çiğ kalmayacak şekilde iyi pişirilmelidir. Eti az pişirerek içini çiğ bırakmak veya çok uzun süre pişirme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Tavuk eti, iç sıcaklığı 72 dereceye geldiğinde pişer. Özellikle iri bütün tavukların yeterli derecede piştiğini anlamak için bir saplama termometre de kullanabilirsiniz.