Yemek yapmak çoğu evde kadının işi olarak görülse de profesyonel anlamda bakıldığında mutfağın erkek egemen bir sektör olduğu aşikar.

Dünyanın neresinde olursanız olun bir kadın olarak mutfakta olmak, mutfakta varolmak, mutfakta çalışmak zor mesele.

ABD’de üç Michelin yıldızı kazanan ilk ve tek kadın şef olan Dominique Crenn "Restoran mutfaklarının yapısı askeri birliklerin yapısını temel alır; oldukça erkeksi ve maçodur" diyerek bunu doğruluyor.

Stres, rekabet, koşturmaca, hiyerarşi, küfür, uzun çalışma saatleri...

Şartlar ağır.

Yine de, yüzyıllardır önemini koruyan gastronomi ve mutfak sanatları sektöründe başarılarıyla birçok şeyi değiştirmiş kadın şeflerin varlığı da az değil.

Kadın şefler karşılarına çıkan tüm engelleri aşıyor, işlerini severek yapıyor, rol model oluyor, restoranlarını Michelin yıldızlı statüsüne sokup dünya çapında üne kavuşuyor, herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar.

Bunlardan biri de dün akşamki törende bir Michelin yıldızı ile ödüllendirilen Zeynep Pınar Taşdemir oldu...

Gecenin yıldız kazanan tek kadın şefi idi. Kendisini kutluyoruz. Artık bizim de yıldızlı bir şefimiz var.

Kadın olarak nasıl mutfağın şefi olabildiğini anlattığı Aşçının kadını erkeği olmasa mı artık? başlıklı Zeynep Pınar Taşdemir yazısını HTGastro'da okumak için tıklayın.

Yıldız alma gerekçesi Michelin tarafından şöyle açıklanıyor

Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.

Araka restoran nerede?

Bir Michelin Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye

Telefon: 0212 223 72 23

Instagram: instagram.com/araka.istanbul

Michelin Rehberindeki Araka yorumu

Burada, İstanbul gibi büyük bir şehirde olduğunuzu unutmanın oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Aslında şehrin kuzeyinde, Yeniköy semtinde, özel iskelenin hemen ilerisindesiniz (Boğaz vapuru ile ulaşmak daha kolay). Büyüleyici cephesinin ardında, bu sade restoran, rahat, romantik iç mekânı ve kendinizi dünyadan kopmuş hissedeceğiniz arkada tarafındaki terasıyla sizi bekliyor. Bu çekici mekan, Zeynep Pınar Taşdemir'in son derece özgün tarzıyla çok uyumlu. Menüde mevsimlik ürünleri görebilirsiniz. Genç şef, yaratıcılığını sebze ve otlarla ifade etmeyi seviyor. Kabak püresi, zahterin güçlü tazeliğiyle dolu ve baharatlı bir sosta salamura sebzeler ve ılık zeytinlerle birleşiyor. Hafif asiditesi sayesinde karakter dolu ve hoş bir uyumu olan zengin bir yemek. Bu şef baharatlı ve iştah açıcı tatları keskin aromalarla dengeleme konusunda usta. Yöresel ürünlerin kendini göstermesine izin veren heyecan verici yemekler yaratıyor.