Çocukların en sevdiği: Anne köftesi

Bu tarifin yapılışı defalarca denendi ve lezzeti sizi temin ederim 100% garanti. Bu hafta anne köftesi yapıyoruz. Evimizin en sevilen lezzetlerinden biri. Bu köfte tarifimizde nasıl yapılır, harcı nasıl olmalı, ne kadar kızartmalıyız, ne kadar süre pişirmeliyiz gibi tüm sorularınızı yanıtlıyorum. Ve tabi ki bu mis gibi yumuşacık köftenin yanında erişte ve salatayı da unutmadık.