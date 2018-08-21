Gevrek dış yüzeyi ile klasik keklerden ayrılan İsveç kekinin içi de ıslak kek gibi olur. İsveç keki yapım aşamasına birebir uyarsanız, sonucun kusursuz olacağına emin olsun. İsveç kekinin üzerinin puf puf kabararak çatlaması da ona ayrı bir güzellik kadar. Bu değişik kekte sıvı yağ yerine tereyağ kullanılır. Bu da ona bambaşka bir tat katar.

MALZEMELER

1 su bardağı şeker

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

200 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

Pudra şekeri (Üzeri için)

NASIL YAPILIR?

Bu içi akışkan dışı çıtır çıtır kek tarifi için öncelikle yumurtalar ile şekeri klasik kek tarifinde olduğu gibi köpürene dek çırpın.

Çikolataları kırarak benmari usülünde eritin ve tereyağını da ekleyip karıştırın.

Elenmiş un, vanilya ya ve kakaoyu da ekleyip çırpmaya devam edin.

Son olarak çikolatanızı ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Yağladığınız kek kalıbına Isveç keki harcınızı dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişecek.

Kekinizin dışı çıtır bir kıvam alınca fırından alabilirsiniz.

İçi ıslak kalan kekinizi ılıyınca pudra şekeri ile kaplayıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…