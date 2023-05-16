Hiç hakiki, yüksek kalite natürel sızma zeytinyağı yediniz mi? Yediyseniz bilirsiniz, unutulmaz bir deneyim çünkü. Premium kalitede bir natürel sızma zeytinyağı, teknik açıdan tıpkı çimen, meyve, sebze ya da çiçek tadındadır. Sade olarak denendiğinde, boğazda keyifle karışık acı bir tat bırakır. Duyular açısından o kadar zengin ve o kadar uyarıcı bir tattır ki bu lezzetten geriye dönüş olmaz.

Erken hasat natürel sızma zeytinyağının önemi

Kızartmalardan salata sosları yapmaya kadar çeşitli yağlar beslenme düzenlerimizin demirbaşlarındandır. Zeytinyağı ise son derece çok yönlü, sağlıklı ve popüler olmasının yanı sıra, kalite açısından da oldukça çeşitlidir. Emin olun ki kaliteli bir zeytinyağı, diğerlerine kıyasla kat be kat daha lezzetli ve daha sağlıklıdır, pişirilen yemeklerin niteliğini azımsanamayacak ölçüde arttırır.

Neyse ki ne anlama geldiğini pek bilmesek de çoğumuz ‘natürel sızma’ zeytinyağlarını tercih ediyoruz. Farkında olmadığımız şey ise ‘erken hasat’ natürel sızma zeytinyağlarının çok daha iyi olduğu gerçeği... Hem lezzeti hem de sağlığımız üzerindeki etkileri açısından.

Tencereden tabağa; sofralarınızda yer almasını isteyeceğiniz tek yağ türünün erken hasat natürel sızma zeytinyağı olması gerektiğine şu 4 sebebi öğrendikten sonra gönülden inanacağınıza eminiz:

* Piyasadaki en kaliteli yağlar erken hasat natürel sızma zeytinyağlarıdır

Tüm zeytinyağı çeşitleri, sıvı yağı katı maddeden ayırabilmek amacıyla zeytinlerin üzerine basınç uygulanması ile elde ediliyor. Sızma zeytinyağı (extra virgin olive oil) ilk presten alınırken, natürel zeytinyağı (virgin olive oil) ikinci presten alınır; üçüncü pres ise rafine zeytinyağını (pure olive oil) verir. En kaliteli olarak kabul edilen natürel sızma zeytinyağları tam olarak olgunlaşmamış, yeşil renkteki erken hasat zeytinlerin ilk kez preslenmesi sonucu elde edilir. Doğal yağlar içerisinde en değerlisi, en hafifi, en sağlıklısı bu zeytinyağıdır. Koruyucu antioksidanlar (fenoller) açısından çok zengindir. Bu işlemde bir litre zeytinyağı için kullanılan yeşil zeytin miktarı neredeyse 6 kilodur.

* Erken hasat natürel sızma zeytinyağları sağlık üzerinde çok daha etkilidir

Olgunlaşmamış zeytinleri preslemek, ede edilen sıvı miktarının azalması, ama aynı zamanda zeytinyağında bulunan doğal polifenollerin de korunması demek. Polifenoller, zeytinyağında bol miktarda bulunan doğal antioksidanlardır. Yapılan araştırmalara göre, polifenoller, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi rahatsızlıklar açısından koruyucu ve iyileştirici etkilere sahip; metabolizmanın düzenlenmesinde ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasında da kilit bir rol üstleniyorlar. Yüksek polifenol içerikli natürel sızma zeytinyağı tüketmek, kan basıncının düşürülmesine yardımcı oluyor.

* Natürel sızma zeytinyağları çıtayı yükseğe çıkarıyor

Natürel sızma zeytinyağlarının üstün ve ayrıcalıklı lezzetini kendi ağız tadımızla ayırt etmemiz mümkün ve hatta çok olası. Ancak zeytinyağlarının natürel sızma olabilmeleri için aşmaları gereken iki engel var: doğal tat ve aroma testleri ile asidite ve polifenol içeriğin ölçülmesi için kimyasal analizler. Standart natürel sızma zeytinyağlarında kilogram başına polifenol miktarı 55 mg civarında olurken, erken hasat zeytinlerden elde edilen yağlarda bu sayı 470 mg’a kadar çıkabiliyor.

* En iyi yemekler natürel sızma zeytinyağları ile yapılıyor

En iyi yemekler, tavaya gezdirilmiş natürel sızma zeytinyağı ile başlar – premium kalitede olduğu sürece. Bunun sebebi, yağların ısıtıldığında, olası zararlı kimyasal (ve bazen) fiziksel değişimlerin ortaya çıkması. Olive Wellness Enstitüsü’ne göre, ısı altında en az seviyede zararlı bileşen üreten yağlar, erken hasat natürel sızma zeytinyağları. Bu yağlar, yapılarını ve yüksek antioksidan içeriklerini korumada oldukça başarılı ancak yine sadece premium kalite söz konusu olduğunda. Düşük polifenol içerikli sızma zeytinyağları ısıya o kadar da dayanıklı değil ne yazık ki.

Erken hasat natürel sızma zeytinyağları ile yemek pişirmek, beraberinde hem sağlık açısından çeşitli avantajları hem de lezzeti getiriyor. Zeytinyağının zengin, meyvemsi ve otsu notası, her türden aromayı bir üst noktaya taşımada inanılmaz bir iş çıkarıyor. Gerçek zeytinyağı kullanmak, damağı hoş etmenin ve herhangi bir yemeğin besinsel değerini arttırmanın çok basit ama son derece etkili bir yolu. Zeytinyağını her şeyde kullanmamamız için hiçbir sebep yok: sahanda yumurtadan taze sebze fırınlamaya ya da gösterişli tatlılar yapmaya…