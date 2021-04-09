Evde kendi dondurmamızı yaptık

Bu hafta, her ne kadar yazlık gibi dursa da eminim herkesin dört mevsim yemekten keyif aldığı inanılmaz lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Bu gün mutfağımızda ev yapımı dondurma yapıyoruz. Üstelik hem bitter hem sütlü çikolata hem de beyaz çikolata sosuyla bana bana yemelik!