Favanın olmazsa olmazı bol zeytinyağı ve üzerine konulan kırmızı soğanıdır, çiğ soğan yiyemeyenler için bu defa soğanları zeytinyağında soteledim. Arzunuza göre üzerindeki soğanları çiğ olarak veya aşağıda tarifini verdiğim gibi zeytinyağında kavurarak hazırlayabilirsiniz.
Hazırlama, pişirme süresi: 40 dakika
MALZEMELER
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle
- 300 gr kuru iç bakla
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kuru soğan, piyazlık doğranmış
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım demet dereotu, ince kıyılmış
- 3,5 su bardağı sıcak su
Üzerine;
- 1 büyük kırmızı soğan
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- 7-8 sap dereotu
NASIL YAPILIR?
- Baklaların üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip 6-7 saat veya bir gece bekletin.
- Ertesi gün bol suda yıkayarak sularını süzdürün.
- Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. İç baklaları soğanlara ekleyip zerdeçal, şeker, tuz, dereotu ve sıcak suyu ilave edin.
- Tencerenin kapağını kapatın, kaynamaya başlayınca kısık ateşte baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Dip tutmaması için ara sıra karıştırın (suyunu tamamen çekip koyu bir kıvam alması gerekir!).
- Ocağı kapatıp blender ile püre haline getirin. 20 cm çapında yuvarlak veya baton kalıbı streç film ile kaplayıp favayı kalıba dökerek üzerini kaşıkla düzleştirin. Soğuması için buzdolabına alın.
- Üzeri için kırmızı soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun, limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kavurup ocağı kapatın.
- Favayı servis tabağına geçirin, kavrulmuş soğan ve ince doğranmış dereotu ile süsleyerek üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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