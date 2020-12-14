İçli köfte

Köftenin kökeni Orta Asya ve çoğunlukla Mezopotamya olarak kabul edilir. Birçok kaynakta ezik et anlamına gelen `kufte` diye geçer ve dünyanın hemen her mutfağında önemli bir yere sahiptir. Bugün de size yine Mezopotamya bölgesinden, güzel Güneydoğu’dan, İçli Köfte tarifi vereceğim. Şimdiden afiyet olsun...