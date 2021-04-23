Mevlana ‘’Hayatta en sevdiğim üç şey; Sema, Hamam ve Şerbettir’’ der.

Osmanlı mutfağı, asilzadelere hizmet verdiğinden olsa gerek genel olarak kaliteli malzeme, bol çeşit ve abartılı bir mutfak olarak geçti tarihe. Sadece yemek olarak değil içecek çeşitliliği olarak da... Ayran, boza, şıra, süt, salep, komposto ve şerbetten bahsediyoruz. Şerbet kibarlığın sembolüydü, misafirperverliğin ve zengin sofraların baş tacıydı. Özel olarak kurulan helvahaneler; şerbet, turşu, helva, reçel, hoşaf yapar ve soylu saraylılara satarlardı. Halk arasında da şeker, bal ve limonla yapılanı yaygındı. Hatta bazı türleri hastalık tedavilerinde de kullanılırdı.

Şerbet o dönemler önemli ve çok yaygındı. Evliya çelebi Seyehatnamesi'nde İstanbuldaki şerbetçilerden bolca bahsetmiştir. Şerbetçiyan-ı piyade yani ayakta şerbet satanlar, zamanla isteğe göre şıra ve bozaya geçiş yapmışlardır.

Osmanlı mutfağında zirveye çıkan oralardan çıkıp dünyaya yayılan şerbet, önceleri sıcaklarda serinlemek için ferahlatıcı içecekler olarak rağbet gördü, sonra özellikle İtalya'da değişik meyva suları ile sorbetto olarak yerini aldı ve dünya mutfak mirasının önemli bir yerine oturdu.

Türkler içeceklerini soğutmak için kar kullanırlardı (Karsambaç; Kar ve pekmez şerbeti). Bundan etkilenen italya, sorbeyi karla yapmaya başladı ve içine kullandığı süt ve kremayla ilk dondurmanın temellerini atmış oldu.

Günümüzde, kahve yanında, misafirlikte, doğumda ve ramazanda kullanılan şerbet ve türevleri, İstanbul’un Tarihi Meşhur lokantalarında güncelliğini ve çeşitliliğini korumaktadır.

Ben bu yazımda evlerimizde kolayca bulabileceğimiz malzemelerle yapabileceğimiz reçeteler sunmak istiyorum. Kavonoz şerbetleri hala ülkemizde çok yaygın olarak yapılmaktadır Kavonozlama yöntemiyle doğal evde yapılmış içeceklerimizin tazeliğini uzun süre koruyabilir, sofralarımızı zenginleştirebiliriz. En önemlisi ise evde yapacağımız meyva suları ve şerbetlerle çocuklarımızı gazlı ve asidik içeceklerden korumuş oluruz.

Tarçınlı Osmanlı Şerbeti tarifi

MALZEMELER

2 Tarçın

1 litre su

5 Karanfil

20 gr toz şeker

NASIL YAPILIR?

1 litre suya 2 çubuk tarçın.

20 gr toz şeker 5 karanfil ekleyin ve 20-25 dakika kaynatın.

Dilerseniz yarım elma, ayva ve armut (sevdiğiniz meyve de olabilir) içine ekleyebilirsiniz.

Kaynattıktan sonra süzün.

Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Hibiskus Şerbeti tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus

1 litre su

20 gr fesleğen tohumu

2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)

1 çubuk tarçın

2 adet karanfil

NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereye suyu koyup kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin 5 dakika kaynadıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynattıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.

Soğuk servis yapın.