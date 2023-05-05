Sumru Yavrucuk'tan zeytinyağlı brüksel lahanası

Bende hoş bir anısı da olan bu yemeği çok seviyorum. Oncelikle bruksel lahanasını organik almayı tercih ediyorum. Ve yemeğimizin hazırlığına geçiyorum. Sebzemizin sararan yaprakla öncelikle onlan ayıkliyor ve ardından da diriliğini korusun diye limonlu suda bekletiyorum. Ben yemekte her seyi ciğden kullanım ve çok fazla da pişirmem. Böylece yemek hazır olduğunda sebzelerin tadını alabilirsiniz.
Tencereye 1 çay bardağı sızma zeytinyağı koyduktan sonra en alta 1 baş soğanı rendeleyip koyuyoruz. Soğan çok ezilmiş olmamalı, ağza gelecek biçimde rendelemeye özen gösterilmeli. Sonra soğanın üzerine brüksel lahanalarını koyuyoruz. Orta boy bir domatesi serçeparmak büyüklüğünde doğrayıp, sebzelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Onun da üstüne 1 çay kasığı tuz ve 2 çay kaşığı şeker gezdiriyoruz. 1 tatlı kaşığı pirinçle birlikte, malzemelerin üzerini örtecek kadar su koyuyor ve yemeğimizi çok kısık ateşte yarım saat kadar pişiriyoruz. Zeytinyağlı brüksel lahanamız hazır. Biraz soğuttuktan sonra soframızdaki yerini alabilir...
Vilco'nun değişen damak tadı!
Paris'te Montmartre semtinde bir yıl boyunca bir stüdyo dairede yaşamıştım. Bir gün bir görüntü yönetmeni arkadaşım, Vilco Flac, evime hem ziyarete, hem de yemeğe geldi. Vilco benim oynadığım Çıplak filminin de görüntü yönetmeniydi. Çok sevdiğim zeytinyağlı brüksel lahanası mutfakta pişmek üzereydi. Vilco merakla yemekte ne olduğunu sordu ve adını duyunca da, yüzü aniden değişti. Meğer brüksel lahanasını hiç sevmezmiş!
Ne çare, evde ne başka yemek yapabileceğim bir malzeme, ne de yeniden işe girişecek zaman vardı! Dedim ki, "Hiç olmazsa bir dene, belki fikrini değiştirirsin?" "Peki" dedi ve o ilk tadımın ardından, Vilco tüm yemeği sildi süpürdü!
O gün hem üzerinden bir yük kalkmış, hem de bu yemeğimin sevilmesi beni çok mutlu etmişti...
Bu tarif Aynur Tartan'ın Doğan Kitap'tan çıkan Bak Mutfakta Kim Var? kitabından alınmıştır.
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