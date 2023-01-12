İzlanda hakkında 14 ilginç bilgi

İzlanda, yeryüzünde insanlar tarafından yerleşilen son yerlerden biridir. 1100 yılı aşkın bir süre önce Norveçli Vikingler İzlanda'yı tesadüfen keşfettiler. Muhteşem buzullarından, gürleyen şelalelerinden ve destansı doğal gece gösterilerinden, gezginlerin neden dünyanın bu öbür ucundaki ülkeyi görmek istediklerini anlamak çok kolay. Bu ülkeyi bu kadar benzersiz kılan birçok özellik var ama aşağıda sayacaklarımız en enteresanları...

İKİ KITAYA AYNI ANDA DOKUNABİLİRSİNİZ

Dünyada iki tektonik plaka arasında yüzebileceğiniz yer İzlanda’dır. İki kıtaya aynı anda dokunabileceğiniz tek yer yine İzlanda. Yani hem Kuzey Amerika’ya hem de Avrasya kıtalarına dokunabilirsiniz. Dünyanın en temiz sularından biri buradadır. Silfra fissürü 200 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak belirlendi.

DEMİR YOLU BULUNMUYOR

İzlanda’da demir yolu sistemi bulunmuyor. Sadece inşaat malzemelerini taşımak için kullanılan demir yolu, nüfusun azlığından dolayı halk için kullanılmıyor.

24 SAATTE GEZEBİLİRSİNİZ

24 saatten dahaa kısa bir sürede İzlanda’yı gezebilirsiniz. Arabayla İzlanda’nın çevresini 24 saatte turlayabilirsiniz.

BEBEK İSİMLERİ LİSTEDEN SEÇİLİR

Bebeklere isim verilirken önce onaylanmış listeden isim seçilmeli ve adlandırma komitesinden onay alınmalıdır. Liste dışında bir isim konmak istenirse yine komiteden izin alınması gerekiyor.

BEBEKLER SOĞUKTA UYUTULUR

Ebeveynler genellikle bebekleri soğukta uyutur. Bunun nedeni ise bağışıklık sisteminin güçlendiğine inanılmasıdır.

SİVRİ SİNEK BULUNMAZ

İzlanda’da sivri sinek bulunmaz. Soğuk hava sivri sineklerin yaşaması için uygun bir ortam olmadığından sivri sinek bulunmuyor.

MCDONALD'S KAPATILDI

İzlanda’da McDonald’s yoktur. 1993’te McDonald’s açılmış ancak yüksek vergiler ile fiyatların artması sonucu 2009’da kapanmıştır. Ancak asıl bilinen sebebi halk arasındaki boykottur. İzlandalıların çok sevdiği ‘Hamborgarabulla’ yerel bir burger zinciridir. Bunun üzerine McDonald’s boykot edilmeye başlandı.

İLK KADIN BAŞKAN

Dünyada demokratik olarak seçilen ilk kadın başkan 1980’de İzlanda’da Vigdıs Finnbogadottir’dir.

ELFLERİN VAR OLDUĞUNA İNANIYORLAR

İzlandalıların bir kısmı Elflerin varlığına inanıyor ve Reykjavik bölgesinde bir Elf okulu olduğunu düşünüyor. Bu oran ise yüzde 54’e yakın.

SOYADLAR FARKLI

Aynı aile üyesi olan kişilerin tümünün soyadı farklı olabilir. İzlanda’da iki kişi evlendiğinde kendi soyadını kullanılır. Çiftin eğer erkek çocuğu olursa babasının veya annesinin soyadının sonuna ‘-son’ eki eklenir, kız çocuğu doğarsa ‘-dottir’ eki eklenir ve yeni bir soyadı oluşur.

AKRABA UYGULAMALARI VAR

Birlikte oldukları kişiyle akraba olup olmadıkları anlayabilecekleri bir uygulama geliştirdiler. Nüfusu 360.000 civarında olan İzlanda’ya çok az göç eden insan var. Bu nedenle akraba olma ihtimali yüksek olduğu için İslendinga uygulaması yapıldı.

NOEL'DE KİTAP HEDİYE EDİLİYOR

Noel hediyesi olarak kitap hediye alınır. İzlanda en çok kitap okuyan ülkeler arasında. Geleneksel olarak İzlanda’da “Jolabokaflod veya Noel Kitap Seli” 24 Aralık gününde insanlar birbirlerine kitap hediye eder ve geceyi kitap okuyarak geçirirler.

KUTUP TİLKİSİ

Tek yerli memeli hayvanı kutup tilkisi. İzlanda’da yaklaşık olarak 8-10 bin arası kutup tilkisi bulunur. Kutup tilkileri Uluslararası Doğa Koruma Birliği kırmızı listesinde.

KALPLİ TRAFİK LAMBASI

Akureyri kentinde trafik ışıklarında kırmızı kalpler vardır. Bunun sebebi ise 2008 yılında insanların ekonomik krizde bunalıma girmesidir. İnsanların moralini yükseltmek için belediye trafik lambalarını kalp şeklinde tasarladı.