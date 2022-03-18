Mart ayında kar tatili

Takvimlere göre bahar gelse de kış bu yıl gitmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta kara doyduğumuzu düşünürken bu hafta sonu için de çoğu bölgede kar bekleniyor. Hafta sonunda baharı pencere önünde beklemek yerine karın ve kış mevsiminin keyfini çıkartmak isteyenler için en güzel kış rotaları...