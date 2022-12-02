Yemyeşil ormanı, rengarenk çiçekleri ile bir nehir gibi kara içine giren Hamsilos fiyordu, Sinop il merkezine 11 kilometre uzaklıkta, yani yaklaşık 20 dakika.
Hamsilos Koyu tanıtımlarında, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanan fiyord oluşumunun Türkiye’deki tek örneği olarak gösteriliyor. Hamsilos Koyu aslında bir fiyort değil bir deniz girintisi ama bir fiyorttan çok daha güzel. Gerçekten de deniz burada bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla kara parçasının içlerine doğru girerken ilginç bir görünüm sergiliyor. Bu özel yapısından dolayı bölge, Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.
Koyun asıl adı Hamsolos olsa da halk tarafından Hamsilos olarak anılıyor. Oksijen yoğunluğu açısından bakıldığında ülke genelinde birinci sırada değerlendiriliyor.
1. Derece Doğal Sit Alanı da olan Hamsilos Tabiat Parkı, Türkiye'nin 22. Tabiat Parkı olup, Sinop'un da en özel alanlarından biridir. Sinop’un diğer cazibe merkezlerinden olan İnceburun ve Sarıkum Gölü dışında şehre gelen ziyaretçilerin en az %85'inin mutlaka uğradığı bir alandır.
Türkiye’nin turizm sembollerinden Hamsilos koyuna Akliman yolundan ulaşılıyor
Dünyanın nadir coğrafi oluşumları arasında olan Hamsilos Koyu Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alır.
Yeşille mavinin iç içe geçtiği milli park statüsündeki bu doğa parçası, dinginlik ve sakinlik arayanların mekânı. Sinopluların genellikle mesire alanı olarak kullandığı Hamsilos, fırtınalı havalarda balıkçılara korunaklı liman işlevi de görüyor.
Koyun önüne kadar gelen araç yolunun ardından, Hamsilos’u yürüyerek keşfetmek gerekiyor.
Zengin bir bitki ve hayvan topluluğuna sahip koy, doğaseverler tarafından “Karadeniz’in Gökova’sı” olarak da nitelendiriliyor.
Hamsilos Koyu, Deveci Deresi adlı küçük bir akarsuyun ağzında yer alan 300-400 m’lik bir deniz girintisidir. Hamsilos Limanı, morfolojik delillere göre, Deveci Deresi Vadisi’nin aşağı kesiminin, karada oluşan çöküntüler sonucunda sular altında kalmasıyla oluşmuş, dünyada sadece Norveç ve Sinop’ta bulunan “ria” tipi bir kıyıdır.
Harika bir havası, kolay kolay etkisinden çıkamayacağınız harika bir doğal güzelliği vardır Hamsilos Koyu'nun...
Özellikle gün batımında mutlaka Hamsilos'ta olmalısınız. Gün battığı sırada bu doğa harikası bambaşka bir manzaraya bürünür.
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