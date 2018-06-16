Hangi ilin nesi meşhur?

Günümüzde her yiyeceğe ulaşmak oldukça kolaylaştı ancak bu lezzetlerin en çok hangi şehirlere özgü olduğunu biliyor musunuz? İşte kendi şehrinde denenmesi gereken Türkiye'nin dört bir yanından en özel lezzetler...