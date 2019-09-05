Biber turşusu nasıl yapılır?

Şimdi biber zamanı. Taze taze tüketin ancak turşusunu da kurun. Biber turşusu kış aylarında yemeklerin yanında özellikle kuru fasulye ve nohut yemeklerinin yanına çok yakışır. Evde kurulan turşu daha lezzetli ve sağlıklı olur.