Evde makarna nasıl yapılır?

Depolaması kolay, bozulmayan, doyurucu özellikteki makarnalar evde stoklamak için insanların aklına gelen ilk besin oldu.

Makarna, çağlar boyu evlerde yapılmış, sonradan ticari olarak üretimine geçilmiş bir gıda. Aslında evde yapması da son derece basit, normal hamur tarifinden bile daha kolay. Sadece makarnanın mümkün olduğunca ince yoğrulması gerekiyor.

Evde makarna yapmanın püf noktalarını sizin için derledik.

Makarna nasıl yapılır?

Kolay ve son derece az malzeme ile makarna pişirmek mümkün. Sizler için 2 farklı tarifi bir araya getirdik, aralarındaki tek fark içindeki malzemeler. Unun çeşidi ve içine kattıklarımızla birbirinden ayrılsalar da aslında makarnanın yapımı ve hazırlanma aşamaları aynı.

İrmikli makarna için malzemeler

Hamur için: 340 gr un, 160 gr irmik unu, 1 tutam tuz, 3 yumurta, ve 3 yumurta sarısı

Üzeri için: Hamurun açılması aşamasında üzerine serpecek kadar un

Hamurun yapımı: Unu, irmik ununu, tuzu ve 3 yumurta ile 2 yumurtanın sarısını bir kabın içinde karıştırın. Hamuru iyice yoğurun, yumurtaların sarılarının ve aklarının unun içinde iyice erimesi gerekiyor. Eğer un kuru gibi gelirse fazladan yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Elinizin içinde yuvarladığınızda yapışmayan ancak yine de yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Zeytinyağlı makarna için malzemeler

Hamur için: 2 bardak un, yarım çay kaşığı tuz, 3 yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için: Hamuru açarken üzerine serpmek için un

Hamurun yapımı: Unu, yumurtaları, tuzu ve zeytinyağını bir kabın içinde bir araya getirin. Önce kaşıkla iyice karıştırın ve ardından yoğurmaya başlayın. Yuvarlanabilen, yumuşak ancak yapışmayan kıvamda bir hamur elde edin.

Hamuru soğuk bir yerde dinlendirin

Hamuru 2 parçaya bölün ve soğuk suyla nemlendirdiğiniz temiz bir bezin içine koyup üzerini kapatın. 1 saat kadar dinlenmeye bırakın, mümkünse soğukça bir yer olsun. Bunun için buzdolabını da kullanabilirsiniz.

Hamuru dinlendirmek içindeki gluten karışımının kendini bırakmasını sağlar ve makarna yaparken hem çalışması kolay hem birbirini tutan ve parçalanmayan bir kıvama gelmesini sağlar.

Ununuzu seçin

Makarna yapımında kullanmak için farklı un çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. Beyaz un kadar tam buğday ununu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca 1. tarifte olduğu gibi içine irmik unu katarak tatlandırabilirsiniz.



Evlerde çocuklarla nasıl vakit geçecek Beraber makarna yapmak iyi bir alternatif olabilir.

Hamuru çok ince açmalısınız

Dinlenme süresi bittiğinde hamuru çok ince açmanız gerekiyor. Bunun için hamuru 3-4 parçaya bölerek ayrı ayrı açabilirsiniz. Bu aşamada hamura önünün ve arkasının zemine yapışmasını engellemek için un serpmeyi unutmayın.

Hamurun makarna yapımı için yeteri kadar ince olup olmadığını anlamak için hamurun altına elinizi koyun, parmaklarınızı görebilmeniz gerekiyor. Ardından kesme işlemine geçebilirsiniz.

Olabildiğince ince dilimleyin

Hamuru makarna haline getirirken dört parmağınız kalınlığında genişçe sarın. Yeterince un serptiğinizden hamur artık yapışmayacaktır. Uzunlamasına mutfak tezgahına koyup mümkün olduğunca ince dilimleyin.

Makarna makinesi almaya gerek var mı?

Hamuru açmak ve makarnayı istediğiniz incelikte dilimlemek için makarna makineleri bulunuyor. Bu makineler ülkemizde internet üzerinden 150 TL ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Makarna makinesinin en büyük avantajı hamuru ideal inceliğe getirebilmesi ve spagetti kadar ince şekilde dilimleyebilmesi.

Ancak tarifte de gördüğünüz gibi, makarnayı elle dilimlemek de o kadar zor değil, sadece markette satılanlardan biraz daha kalın erişte gibi olacaktır ve bu da yeterlidir.

Makarnayı nasıl saklayacağız?

Hazırladığımız makarna taze olduğundan oda sıcaklığında tutmamakta fayda var. Porsiyonlara bölerek dondurucuda saklayabilirsiniz. Hava geçirmeyecek şekilde tutmanız da önemli.

Dondurulmuş makarnayı saklamanın ikinci yöntemi ise kurutmaktır. Bunun için bir elbise askısına asarak çamaşır ipine ya da bir iple sandalye arkasına asabilirsiniz. Makarna iyice sertleştiğinde ve kırılgan hale geldiğinde oda sıcaklığında hava almayan bir kutu veya kavanozun içinde saklanabilir.

Pişirme ipuçları

Unutmayın, taze makarna (dondurulmuş olarak saklanmış olsa bile),kurutulmuş makarnadan daha çabuk pişer. Dolayısıyla alışıldık sürelerin yarısına, yaklaşık 3-4 dakikada haşlanmış olacaktır. Haşlanma suyuna tuz atmak da yine taze makarnada oldukça işe yarar bir yöntemdir. Haşlanma tamamlandıktan sonra tereyağı ile tavada kavurarak dinç kalmasını, hamurlaşmamasını sağlayabilirsiniz.

Makarnanızı haşladıktan sonra geriye sadece hangi baharatlarla veya malzemelerle tatlandıracağınıza karar vermek kalacak.

Şarkıcı Pink’ten ev yapımı makarna

Ev yapımı makarna çağlar boyu evlerimizde yapmaya alışık olduğumuz bir gıda, sadece tüketim toplumu haline geldikten sonra marketten satın almak daha kolay hale geldi.

Koronovirüs ve marketlerde makarna kalmadığı haberlerinin ardından dünyaca ünlü şarkısı Pink, evde makarna yaptığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı ve altına “Ellerinizi yıkayın” diye yazdı. Çılgın şarkıcı görünüşünün altında gerçek hayatta anne olan ve mutfakta vakit geçirmeyi çok seven Pink’in sayfasında çok sayıda yemek tarifi ve hazırlanmış keklerden fırında pişen kurabiyelere kadar fotoğraflar bulunuyor.

Pink gibi yapın, yemek yapmak strese iyi geliyor

Eve kapanmak, virüsten ve hastalanmaktan korkmak iyiden iyiye stres haline gelmeye başladı. Uzmanlar stresten uzaklaşmak için yemek yapmanın çok faydalı bir aktivite olduğunun altını çiziyorlar. Makarnanız dolapta varsa bile evde yapmayı deneyin, farklı tariflere kendi fikirlerinizi ekleyin ve sosyal medyada paylaşın. Pink gibi yapın, stresten uzak durun.