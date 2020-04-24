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Mastercard KOBİ’ye özel destek paketi hazırladı

Mastercard, koronavirüs salgını döneminde ofislerini eve taşıyan KOBİ’lere özel bir destek paketi açıkladı. Bu kapsamda dijital ödeme çözümü Masterpass 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulurken, işletmelerin dijital santral, e-fatura, teknik servis ve kurye gibi ihtiyaçları da MasterKOBİ platformu üzerinden indirimlerle sunuluyor

Mastercard

Mastercard, salgın riskine karşı evlerin ofislere döndüğü ve dijitalleşmenin daha da önem kazandığı son dönemde, KOBİ’lerin ihtiyaç duyabileceği temel dijital çözümleri indirimlerle sunmaya başladığını bildirdi.

Açıklanan destek paketi çerçevesinde, Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass, Eticsoft, ideasoft, ticimax ve T-soft gibi anlaşmalı altyapı sağlayıcılarla çalışan tüm KOBİ’lere 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

Yapılan açıklamada, MasterKOBI, Bulut Santralim, Banka Bakiyem ve Fixplan gibi hizmetler de indirimler kapsamında yer alacak.

KOBİ’lere yönelik destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar Pazarlama Başkan Yardımcısı Ceren Turkben Kaya, "Araştırmalar salgın döneminde KOBİ’lerin yaklaşık yarısının evden çalıştığını gösteriyor. Türkiye’de kayıtlı ticari işletmelerin yüzde 99.8’ini KOBİ’lerin oluşturduğu düşünülürse, bu yeni gerçeklik hem ülke ekonomisi hem de ticari sürekliliğin işletme seviyesinde devamı açısından önem arz ediyor. Biz de bu çerçevede KOBİ’lere ihtiyaç duydukları temel desteği sağlamak üzere en temel gereksinimlerinden yola çıkarak pratik ve kapsamlı bir paket oluşturduk. Hedefimiz ofislerini evlerine taşımak durumunda kaldıkları bu dönemde MasterKOBİ desteği ile iş süreçlerinin sorunsuz ve akıcı bir şekilde devam etmesine katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

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