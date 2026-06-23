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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Renewables, Meta ile uzun vadeli Enerji Satın Alma Anlaşması imzaladı

        Sabancı Renewables, Meta ile uzun vadeli Enerji Satın Alma Anlaşması imzaladı

        Meta ile Lucky 7 ve Pepper Güneş Enerjisi Santralleri için imzalanan uzun vadeli anlaşma, Sabancı Renewables'ın Amerika Birleşik Devletleri yenilenebilir enerji pazarındaki konumunu güçlendirirken, şirketin küresel ölçekte değer yaratan enerji dönüşümü stratejisinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Sabancı Renewables ile Meta arasında Enerji Satın Alma Anlaşması

        Sabancı Holding iştiraki Sabancı Renewables, Meta ile uzun vadeli bir Enerji Satın Alma Anlaşması (PPA) imzaladı. Anlaşma kapsamında Meta, ABD / Teksas’ta bulunan ve toplam 220 MWac / 286 MWdc kurulu güce sahip 100 MWac / 130 MWdc kapasiteli Lucky 7 Güneş Enerjisi Santrali ile 120 MWac / 156 MWdc kapasiteli Pepper Güneş Enerjisi Santrali projelerinin çevresel niteliklerinin tamamını satın alacak.

        Her iki projenin de 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanırken, söz konusu yatırımlar Sabancı Renewables’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüyen kamu ölçekli yenilenebilir enerji portföyünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Lucky 7 GES ve Pepper GES projelerinin inşaat sürecinde 600’den fazla kişiye istihdam sağlaması ve operasyon döneminde uzun vadeli iş olanakları yaratması bekleniyor. Projelerin ayrıca, yaşam döngüleri boyunca yerel yönetimlere 30 milyon doların üzerinde emlak vergisi geliri sağlayarak bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkıda bulunması bekleniyor. ERCOT piyasasına yeni yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kazandıracak yatırımlar, aynı zamanda Teksas’ın büyüyen enerji ihtiyacını destekleyerek şebeke güvenilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.

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        "ABD pazarındaki yolculukta önemli bir kilometre taşı"

        "Meta ile uzun vadeli bir yenilenebilir enerji anlaşmasına imza atmak, Sabancı Renewables için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor” diyen Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Sabancı Renewables CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlaşma, ABD pazarındaki faaliyetlerimizin ulaştığı ölçeği ve geliştirdiğimiz projelerin rekabet gücünü ortaya koyarken, yüksek kaliteli projeler geliştirme ve kurumsal enerji alıcılarıyla uzun vadeli değer yaratan iş birlikleri kurma yaklaşımımızın da güçlü bir göstergesi.

        Meta Temiz ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Amanda Yang ise, "Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu iki proje, Teksas elektrik şebekesine yeni güneş enerjisi kapasitesi kazandıracak" dedi. Yang, "Sabancı Renewables ile imzaladığımız bu uzun vadeli anlaşma, çevrimiçi hale gelen ve enerji sistemine anlamlı katkı sağlayan yeni enerji kaynakları yaratan ortaklıklara verdiğimiz önemi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

        Yapay zeka destekli dijital altyapılar ve veri merkezleri, uzun vadeli enerji güvenliğine ihtiyaç duyuyor

        Bu anlaşma, Sabancı Renewables’ın ABD’de uzun vadeli sözleşmelere dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

        Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren büyük ölçekli kuruluşların değişen operasyonel ihtiyaçlarını desteklerken, aynı zamanda ölçeklenebilir ve güvenilir elektrik üretim kapasitesi sunmak üzere tasarlanan yenilenebilir enerji projelerini geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam ediyor.

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