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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama! | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama!

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen, 18 yaşından küçük 3 şüpheliden, M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:49
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        Kartalkaya'da 'Hatıraya hakaretten' 3. tutuklama!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        3 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

        1 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL ŞARTI

        Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TUTUKLAMA SAYISI 3'E ÇIKTI

        28 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

        Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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