Çinli teknoloji firması Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının hayatını kurtarmaya aday bir yenilik için düğmeye bastı. Xiaomi, Android üzerine özelleştirilmiş kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemini entegre etti.

Pekin’de düzenlenen yıllık Mi Geliştiriciler Konferansı’nda yapılan duyuruya göre Xiaomi, MIUI 11 arayüzüne Çin merkezli olarak yerleşik deprem uyarı sistemini ekledi.

10 SANİYE ÖNCESİNDE UYARI VERECEK

Xiaomi'nin geliştiriciler konferansında yapılan açıklamaya göre MIUI 11 ve Mi TV platformunu kullanan cihazlara, depremde sismik dalgalar gelmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı gönderilebilecek.

Ülkedeki “Felaket Uyarı Enstitüsü” ile birlikte oluşturulan bu özelliğin Çin’in Sichuan eyaletinde eylül ayında test edildiğini açıklayan şirket, hayat kurtarmaya odaklanan bu acil uyarı sisteminin Çin genelinde uygulamaya geçileceğini de duyurdu.

Xiaomi’nin arayüzüne entegre ettiği bu teknoloji ile üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan, doğrudan akıllı telefon kullanıcılarına deprem uyarısı yapılabilecek.

TELEVİZYONLARA DA GÖNDERECEK

MIUI 11 sistemiyle çalışan akıllı telefonların yanısıra Mi TV platformunu kullanan akıllı televizyonlara da 1 ile 10 saniye öncesinden sismik dalga uyarısı gönderilebilecek. Bu özelliğin ne zaman Xiaomi’nin Çin dışındaki kullanıcılarına sunulacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

HANGİ MODELLERE GELECEK?

Belki şimdilik sadece Çin'de ama olur da yolunuz düşerse diye bu özelliğin sunulacağı Xiaomi’nin MIUI 11 arayüzüne geçiş yapabilecek telefon modellerini ise şöyle sıralayalım:

Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi Mix 2, Redmi Note 7, Mi CC9, Mi 9, Redmi K20 Pro, Redmi 6 Pro, Mi Note 3, Redmi S2 Redmi Note 5A, Redmi 7A, Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 SE, Mi 8 Explorer, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Max 3, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 5, Redmi 4, Redmi Note 5, Xiaomi Mi MIX, Mi 5s, Redmi 5, Mi 5s Plus, Mi 5X, Redmi 5 Plus, Mi 5C, Mi Note 2, Redmi 5A, Mi Play, Mi Max 2, Redmi 4X, Redmi Note 5A.

Bu arada daha önce Apple’ın da iOS temelli bir deprem uyarı özelliğini, 2011'de Japonya'da ve ardından geçen yıl da ABD’de test ettiğini hatırlatalım.