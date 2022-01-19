Bağışıklık sistemini güçlendiren diyet listesi

Diyetisyen Gözde Akın, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgiler, beslenme önerileri ve bağışıklık sistemini güçlendiren örnek bir diyet listesi verdi.
Bıçak kullanmayın, haşlama suyunu dökmeyin
Güçlü bir bağışıklık sisteminin temellerinden birisi yeterli ve dengeli ve beslenmektir. Vitamin ve mineraller dengeli beslenmenin bir parçası olduklarından bağışıklık sisteminin en etkili oyuncularıdır. A, C ve E vitamini vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlardır. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasındaki vitamin kayıpları yaşanabilmektedir. C vitamini en fazla kayba uğrayan vitamin olduğu için, C vitamini içeren besinler bıçakla değil elle kesilmeli ve haşlama suyu kesinlikle dökülmemelidir.
Savunmanızı güçlendirecek besinlere ağırlık verin
- Portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi kış meyveleri iyi birer C vitamini kaynağıdır.
- Brüksel lahanası, ıspanak, maydanoz, tere, karnabahar gibi sebzeler hem A hem de C vitamini bakımdan zengindir.
- Enginar, yoğurt, domates bağışıklık sisteminin en iyi dostları arasındadır.
- Soya fasulyesinin içeriğinde bulunan isoflavanlar kemik erimesi ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmaktadır.
- Sarımsakta bulunan kükürtlü bileşikler, kalp damar hastalıkları riskini düşürmektedir.
- Yeşil çay, nar, semizotu, pancar, pazı ve tarçın antioksidan özellik taşır.
- Ekinezya, soğuk algınlığında bağışıklık sistemini güçlendirmektedir ancak çok uzun süre kullanıldığında vücutta bağışıklık kazanıp etkisiz hale gelebilir.
- Balık, ceviz, badem ve fındıkta bol miktarda bulunan omega 3 bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Haftada 2-3 kez ızgara, buğulama şeklinde tüketilen balık omega yağ asitleri, fosfor iyot ve selenyum açısından önemlidir.
Bağırsaklarınıza probiyotik takviyesi yapın
Probiyotikler; bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan bakterileri artırıp, bağırsak sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesine engel olabilmektedir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırarak bağırsaklarda üretilen vitaminlerin sentezinde önemli rol almaktadır. Probiyotikler; doğal olarak fermente edilmiş süt ve süt ürünlerinde veya diğer fermente yiyecek ve içeceklerde bulunmaktadır. Toz ve tablet olarak da kullanılabilen probiyotik etkisini artırmak için beslenme düzenine, yoğurt, kefir, lahana turşusunu eklemek olumlu sonuçlar yaratmaktadır.
Bilinçsiz diyetlerden uzak durun
Bilinçsiz yapılan diyetler ya da düzensiz beslenme de bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen nedenler arasında bulunmaktadır. Bulimia ve obezite rahatsızlığı olanlarda bağışıklık sistemi zayıftır. Bu nedenle diyetin mutlaka beslenme ve diyet uzmanı kontrolünde yapılması gerekmektedir.
Bağışıklık sistemini güçlendiren örnek diyet listesi
Kahvaltı
- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı chia tohumu
- ¼ nar
- 1 su bardağı süt
Ara öğün
- 1 fincan yeşil çay + 10 adet çiğ badem
Öğle
- 3-4 köfte kadar ızgara et- tavuk veya balık
- Nane-tere-marul-maydanoz ve ¼ nardan oluşan salata (1 tatlı kaşığı
zeytinyağı ve bol limon ile)
- 5 yemek kaşığı karabuğday salatası
Ara öğün
- 1 su bardağı kefir
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
- ½ muz ile smoothie
Akşam
- 5-6 yemek kaşığı kurubaklagil
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Bol yeşillikli salata
- 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
- 1 fincan tarçınlı ıhlamur
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