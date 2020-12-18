Balkabaklı cheescake az şekerli ve süper bir lezzet

Garanti ediyorum, balkabaklı cheescake defalarca yapacağınız bir tarif. Hem oldukça basit, pratik bir tarif hem de diğer tatlılara göre çok çok az bir şekerle yapmak mümkün. Bu arada, balkabağı püresi haşlamışken biraz daha fazla yapıp bebeğinize ya da çocuğunuza sağlıklı bir öğün sunabilirsiniz. Aklınızda olsun.
Bu lezzetli ve az şekerli enfes tarifin keyfini sürün!
Taban için malzemeler
- 2.5 paket Eti Burçak Bisküvisi
- 8 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ
- 10 adet iri doğranmış ceviz
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı tarçın
Bisküvileri parçalıyoruz. Tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyip harmanlıyoruz. En son tereyağı da ekleyip malzemeyi tart kabımıza her yeri eşit düzlükte olacak şekilde yerleştirip 8 dk önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 8 dakika kadar pişiriyoruz.
Tart dolgusu
- 2 paket krem peynir (600 gr)
- 3 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım çay kaşığı vanilya özütü
- 1 yumurta
Krem peynir şeker ile çırpılır. Sırasıyla süt, vanilya ve yumurta eklenir. En son un eklenerek çırpma tamamlanır.
Ayrı bir tabakta;
- 1 su bardağı balkabağı püresi
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
İkisi çırpılır ve önceden hazırlanmış olan karışıma ilave edilir.
Kakao süsü için (opsiyonel)
- 4 yemek kaşığı içme suyu
- 1 yemek kaşığı kakao ile karıştırılır
Yukarıda hazırladığımız karışımdan 1 yemek kaşığı alınıp ikisi mikser ile karıştırılır. Soğumuş olan tart tabanımızın üstüne balkabaklı karışım dökülür. Çikolatalı karışımdan kaşıkla nazikçe ekleyerek kürdan yardımıyla şekiller verilir. 180 derecede 25 dk pişirilir. Soğuduktan sonra 2 saat buzdolabında bekletilir.
Servise hazır.. Kalanlar 5 gün yenebilecek şekilde saklama kabında sizi bekliyor olacak.)
Afiyet olsun :)
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