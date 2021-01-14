Belirli bir gıda türünün tetiklediği alerjilerin ne denli ürkütücü olabileceğini tahmin edebilirsiniz; intolerans ya da hipersensitizasyon gibi durumların aksine gıda alerjileri, belirli besin türleri ile temasta ya da bunların sindirimi durumunda gerçek alerjik reaksiyonlara sebep olur.

Aşağıda, neredeyse her türlü gıda alerjisinin sebebi olan en yaygın besin türlerinden birkaçını derledik:

Yer fıstığı

Ciddi alerji ataklarının en yaygın sebeplerinden biri yer fıstığıdır. Görülen en yaygın semptom ise cilt reaksiyonlarıdır. Minimum miktarda tüketim ya da dolaylı yoldan temas bile anafilaksiye (ciddi alerjik reaksiyon) neden olabilir.

En yaygın semptomlar, burun iltihaplanması, cilt reaksiyonları, ağızda ve boğazda karıncalanma, nefes darlığı ve sindirim problemleridir. Yer fıstığı alerjisi olan bazı çocukların, sorunun üstesinden geldikleri görülmüştür ancak alerjinin gelecekte nüksetme riski vardır.

Yumurta

Yumurta alerjisi, genelde çocukluk döneminde görülür ve yetişkinlikte genelde kaybolur. Alerji, yumurtanın beslenmeye eklenmesi ile ortaya çıkar ve alerjik reaksiyon, çoğunlukla yumurtanın beyazında bulunan, ancak sarısında da görülebilen bir protein sebebiyle oluşur.

Genelde kurdeşen, burun tıkanıklığı, kusma benzeri sindirim sorunları gibi semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Yumurta ne kadar pişirilirse alerjik reaksiyona sebep olma riski de o kadar düşer.

Süt

Süt alerjisi de yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha fazla görülen bir alerji türüdür. Alerji çoğunlukla inek sütünden kaynaklansa da keçi, koyun gibi diğer memeli türlerinin sütleri sebebi ile de görülebilir. Semptomlar, kişiden kişiye değişir; hafif veya ağır bir şekilde geçirilebilir.

Süt alerjisi, laktoz ya da süt proteini intoleransı demek değildir. Yetişkinlikte süt alerjisi durumunda bağışıklık sistemi müdahale etmediğinden tedavi farklıdır. Süt alerjisi, anafilaksiye sebep olabildiğinden son derece tehlikeli olabilir. Yaygın olarak görülen semptomlar ise şunlardır: isilik, ağız kenarında kaşıntı, ağızda şişlik, nefes almada güçlük, kusma vb.

Kuruyemişler

Kuruyemiş alerjisi (ceviz, kaju, antepfıstığı, fındık, ayçekirdeği vs.) çocuklarda ve yetişkinlerde yaygınlıkla görülen bir alerji türüdür ve bu yemişlerin yapısında bulunan proteinlerle tetiklenir. Kuruyemiş alerjisinin yıllar içerisinde yok olma ihtimali oldukça düşüktür; ortaya çıktığında ise son derece inatçı olduğu bilinir.

Yer fıstığı alerjisi olan kişilerde, kuruyemişlere karşı genel bir alerji durumunun oluşması da oldukça olasıdır; çünkü bahsi geçen proteinler, hepsinde bulunur. Görülen semptomlar ise diğer alerji türleri ile benzeşir ve hafiften ciddiye kadar farklı şiddetlerde ortaya çıkabilirler.

Soya

Soya alerjisi, genelde hayatın erken yıllarında ortaya çıkan, çocuklarda atlatma oranının yüksek olduğu ancak yetişkinlik döneminde de sürebilen bir alerji türüdür. Soya alerjiniz varsa eğer, alışveriş esnasında ürün etiketlerini detaylıca incelemelisiniz; çünkü soya, birçok üründe katkı maddesi olarak kullanılan bir malzemedir.

Kurdeşen, ağız kenarında kaşınma, cilt kızarıklığı, karın ağrısı ve şişkinlik, soya alerjisinin en yaygın semptomlarındandır.

Balık

Balık alerjisi, çocuklarda süt ve yumurtadan sonraki en yaygın alerji türüdür. Yıllar içerisinde kaybolabilir; ancak sıklıkla devam ettiği görülmektedir. Ton balığı ya da somon gibi balık türlerine karşı alerjik reaksiyon göstermek, kabuklu deniz ürünlerine de alerjinin olduğu anlamına gelmez.

Tek bir balık türüne alerjisi olan kişilere, genelde tüm balık türlerinden uzak durması gerektiği önerilse de yalnızca spesifik balık türlerine karşı reaksiyon göstermek mümkündür. Kusma ya da ishal gibi semptomlar, genelde hafif bir şekilde görülür; ancak anafilaksi ihtimali sıfır değildir.

Deniz mahsulleri

Bazı insanlarda deniz mahsullerinin tümüne ya da bir kısmına karşı alerji görülmektedir. Semptomlar çeşitlidir ve hafiften ciddiye, şiddetinde farklılıklar görülür. Bazı vakalarda, balık zehirlenmesi, alerji ile karıştırılabilmektedir. Denizde yosunların bulunduğu yaz mevsimlerinde, deniz mahsulleri alerjileri ile daha sıklıkla karşılaşılmaktadır; çünkü kabuklu deniz hayvanlarını pişirmek, yosunlardan emdikleri zehrin tamamen yok olmasını sağlayamamaktadır.

Deniz mahsulleri alerjisi, genelde ömür boyu sürer.

Glüten

Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten adlı proteine karşı ince bağırsağın reaksiyon geliştirilmesi ile görülür. Bu tür alerjiye sahip kişilerde, glüten tüketimi, ince bağırsakta bağışıklık tepkilerini tetikler. Birçok ülkede, çölyak hastaları için uygun, birçok çeşitte tüketim ürünü bulunabilmektedir.

Semptomlar, çocukluk ya da yetişkinlik dönemine bağlı olarak değişir; ancak genelde karında şişkinlik, mide bulantısı, kusma, gaz, kabızlık ve ishalden ibarettir. Alerjik reaksiyonlardan kaçınmanın en iyi yolu ise, hangi besin türlerinin alerjiyi tetiklediğini bilmek ve bunları beslenme düzeninden tamamen çıkarmaktır. Ayrıca durumunuzu açıklayan bir bileklik takarak açıklama yapamayacak durumda olduğunuz acil anlarda, insanların sorunu anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.