Cristiano Ronaldo'nun diyeti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, fiziksel gücüyle yeni nesillere örnek oluyor. Ünlü futbolcunun geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında masasındaki Coca Cola şisesini kaldırıp "Su için" dediği video sosyal medyada viral oldu. Ronaldo'nun bu davranışı şirketin piyasa değerini 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğrattı.

Coca Cola'yı şiddetle reddeden viral videonun ardından, futbolcunun sıkı diyeti merak konusu oldu. Peki Ronaldo gün içerisinde nasıl besleniyor?

GAZLI İÇECEK VE ŞEKER YASAK

Ronaldo çok düzenli ve kontrollü bir yaşam tarzına sahip. Beslenme konusunda oğlu Cristiano Junior'a da katı davranan Ronaldo, gazlı içecekleri ve şekerden zengin yiyecekleri yasakladı.

HER GÜN 6 ÖĞÜN YEMEK

Ronaldo her gün altı öğün yemek yiyor, bu yüzden her üç saatte bir yemek yiyor ve her gün antrenman yapıyor.

Diyetinde, alkolden, gazlı içeceklerden, abur cuburdan ve şekerden zengin yiyecekler yasaklanmış, tabii ki her türlü tatlı diyetten çıkarılmış.

-Kahvaltıda jambon, peynir ve düşük kalorili yoğurt

-Ardından sabahın ortasında avokado, meyve ve tost

-Öğle yemeğinde salata yanında tavuk ya da balık yemeyi tercih ediyor. Ronaldo genellikle etin alternatifi olarak kalamar yiyiyor.

-Futbolcu atıştırmalık olarak ton balıklı salata yer.

-Akşam yemeğinde de öğle yemeği gibi salata yanında et ya da balık.

Günde neredeyse üç litre su içiyor Ronaldo. Ekmek ve yumurtayı da diyetine dahil eden Cristiano, hepsinden öte Portekiz'in tipik bir yemeği olan morina balığını çok seviyor.

YENİLEBİLECEKLER: Kepekli tahıllar, taze meyveler, yağsız proteinler (kılıç balığı, levrek, çipura ve morina gibi birçok balık),bol salata

YENİLEMEYECEKLER: "işlenmiş" yiyecekler ve şekerli içecekler.

36 yaşındaki forvet, 782 kariyer golüyle futbol tarihinin en golcü oyuncusu. Forvet oyuncusu %7 vücut yağına ve

%50 kas kütlesine sahip. Ne dersiniz, Cristiano Ronaldo'nun diyetiyle forma girmeye çalışmak ister misiniz?