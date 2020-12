Koronavirüs nedeniyle herkesin evde kaldığı ve yemek pişirdiği 2020'de dünya genelinde yemek tarifleri kategorisinde “ekmek” Türkçe olarak ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” yine Türkçe olarak beşinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ise yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek” olurken onu “pide” ve “aşure” takip etti. Lahmacun ülke genelinde 7. sırada yer aldı.

Türkiye TARİFLER

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabasti

Global RECIPES

1) Dalgona coffee

2) Ekmek

3) Sourdough bread

4) Pizza

5) Lahmacun

6) Beer bread

7) Banana bread

8) Pita bread

9) Brioche

10) Naan

Pandemide en çok ekmek yaptık

Evde ekmek pişirmek, her yıl fırın alışverişine ayrılan yüzlerce liralık bütçeden tasarruf demek. Ayrıca pandemi sırasında evde karantinada olduğumuz dönem içinde evde ekmek yapabilmek çok da işimize yaradı. Çoğu evde ekmek yapmak alışkanlık haline geldi. Pek çok ünlü, örneğin Pink, evde makarna ya da ekmek yaparak sosyal medyada paylaşım yapıp evde kalın çağrısı yaptı. Canımız ne zaman çekse, yalnızca beş dakikamızı ayırarak taptaze ekmekler yapabiliyoruz artık. Sadece hamurunuzu hazırlayın ve iki saat dinlendirin. Yoğurmaya gerek bile yok. Sonra da şekil verin ve bir somunu pişirin.

Hamurun kalanını önünüzdeki haftalar boyunca kullanabileceğiniz şekilde buzdolabında muhafaza edin. Aşağıda okuyacağınız tariften birden fazla ekmek somunu çıkıyor. Canınız taze pişmiş kıtır kıtır ekmek çektiğinde, biraz hamuru alın, şekillendirin, 20 dk. mayalandırın ve de pişirin. Eviniz adeta fırın gibi kokacak, aileniz ve arkadaşlarınız mutluluktan coşacak. 5 dakikada kolay ekmek yapmak için tarifi aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Ekşi maya ekmek yapımı

Ekşi maya yapımına un ve suyun eşit oranda karıştırılması ile başlanıyor. Örneğin 200 gr ölçüde ekşi maya hazırlamak istiyoruz. 100 gr un ve 100 gr suyu bir kapta karıştırıyoruz. Lütfen genetiği ile oynanmamış ata tohumlarımızı tercih ediniz. Karakılçık, Kavulca, Kızılca, Siyez bunlardan bazıları. Bu buğdaylar, yaklaşık 12 bin yıllık bir yolculukla Anadolulu çiftçilerin ellerinden günümüze kadar gelmeyi başarmış ender çeşitler. Yazının tamamı için aşağıdaki habere göz atın.

Katkı maddeli ekmekten uzak durun

Sofraların vazgeçilmezi ekmek insan yaşamında önemli bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Ekmekten değil, katkı maddeli ekmekten uzak durun ve sağlıklı ekmeği kendiniz yapın. Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak, ekmeğin tüketilmesi gerektiğini, insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılayan en önemli karbonhidrat kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Katkı maddeli ekmeklerden uzak durulması ve mümkünse ekmeklerin evde yapılması gerektiğini belirtti. Katkı maddeleri başta kanser olmak üzere, zeka geriliği, astım, hipertansiyon, obezite, dikkat sorunu ve bunlarla beraber birçok sinirsel rahatsızlığa sebep olabiliyor. Katkı maddeleri uzun dönemde zaman içerisinde vücutta birikerek insan sağlığını tehdit ediyor. Sağlıklı ve tüketilmesi gereken ekmek çeşidinin tam buğdaydır. Yazının devamı için aşağıdaki habere göz atın.

Tam buğday unlu tost ekmek tarifi

Google haberinden sonra Şanlıurfalılar dünyanın en iyi lahmacunu Şanlıurfa'da yapılır dedi

Lahmacun, dünyanın önde gelen teknoloji üretcilerinden Google'da, 2020 yılında en çok aranan isimler arasında yer aldıktan sonra Şanlıurfalılar bu durumu memnuniyetle karşılarken, kentteki lokantalar ise dünyanın en iyi lahmacununu kendilerinin yaptığını ifade etti.

Dünyanın en çok aranan tarifler listesinde lahmacunun 7. sırada yer alması, Şanlıurfalıları sevindirdi. Zengin mutfağıyla dikkat çeken kentlerden olan Şanlıurfa'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen lahmacun, lezzetiyle midelere, görüntüsüyle de göze hitap ediyor.

Mahallelerdeki taş fırınların yanı sıra kentteki birçok restoranda da pişirilen lahmacun, düğün ve taziye gibi yoğun katılımlı özel günlerde de tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Pandemi sürecinde evlerde ve iş yerlerinde pratik olarak hazırlanan lahmacun severek tüketilen yemeklerimizin başında geliyor.

"Herkes bizden lahmacun tarifi alıyor"

Restoran işletmecisi Necip Özbek ise dünyada en iyi lahmacunun Şanlıurfa'da yapıldığını söyledi. Tadına bakanların bu lezzetten vazgeçemeyerek internette arama yaptığını ve Google'de aranan tariflerin başında lahmacunun gelişinin kendilerini şaşırtmadığını belirten Özbek, Şanlıurfa'da lahmacunu isot, salça ve kuzu ile dana etinin karışımından yapıp, ayranla servis ediyoruz. Görüntüsü göze, tadı mideye hitap ediyor. Bu lezzetin tadına bakanlar da bir daha vazgeçemiyor dedi.

Lokanta işleten Necdet Yıldırım ise kentte neredeyse her ev ve işyerinde haftada en az bir kez lahmacun tüketildiğini belirterek, Koronavirüs salgını çıkmasından dolayı evlerinden dışarı çıkamayan veya lokantaların kapalı olması nedeniyle herkes kendi lahmacununu yapıyor. Diğer illerde bulunan tanıdıklarımız da bizleri arayarak en güzel lahmacun tarifini bizden istiyorlar. Oldukça lezzetli olan lahmacunumuzun ünü tüm dünyada bilinmektedir şeklinde konuştu.

Lahmacun tartışması

Diğer yandan lahmacunun içine konulan malzemelerle ilgili tartışma da devam ediyor; içine sarımsak mı konur soğan mı? Gastronomi kenti Gaziantep'te aşçılar ve vatandaşlar lahmacunun iyisinin sarımsaklı olduğunu savunurken, eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa'da ise vatandaşlar en iyi lahmacunun soğanla yapıldığını savundu.

Türk mutfağının pizzası olarak bilinen ve hem yabancı turistlerin hem de yerli halkın vazgeçemediği lahmacun her yörede farklı malzeme ile yapılıyor. Gerek boyutları gerekse içinde konulan malzemelerin farklılığı ile fındık, çullama, soğanlı ya da sarımsaklı olarak adlandırılan lahmacunun en çok tüketildiği yer ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bölgenin iki önemli mutfağı olan Gastronomi kenti Gaziantep ve eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa'da lahmacun içine konulan malzemeler açısından farklılık gösteriyor. Yapımında genel hatları ile taze biber, maydanoz, domates ve et konulan lahmacuna Gaziantep'te sarımsak eklenirken Şanlıurfa'da ise soğan konuluyor. Her iki kent insanı ise kendi lahmacunlarının daha lezzetli sağlıklı olduğunu iddia ediyor.

Gaziantep'te lahmacun sarımsaklı olur

Gazianteplilerin lahmacunu sarımsaklı tercih ettiğini ve kullanılması gerekenin sarımsak olduğunu ifade eden Aşçı Cebrail Hasgül, "Gaziantep lahmacunun en önemli özelliği etin zırt yardımı ile çekilmesi ve sarımsaklı olmasıdır. Ayrıca mevsiminde domates ve biberinin kullanılması ve hamurunun mayasız olması lazım. Gaziantep lahmacunun lezzetine lezzet katan etin zırhta çekilmesi ve olmazsa olmaz sarımsak kullanılmasıdır. Soğan kullanılan lahmacun Gaziantep'e has bir lahmacun değildir. Gaziantep'in öz lahmacunu sarımsaklı olanıdır. Kuzunun döş tarafından kullanılan et ile birlikte lahmacunun lezzetine lezzet katar. Gaziantepliler lahmacunu haftada mutlaka yer. Kebap öncesinde tüketilir. Kebap öncesi bir adet fındık lahmacun müşterilerimize servis ediyoruz" dedi.

Gaziantepli vatandaşlar da lahmacunu sarımsak olmadan düşünemediklerini ve orijinal lahmacunun sarımsaklı olmasını gerektiğini söyledi.

Lahmacun Tarifi (Gaziantep)

Şanlıurfa'da lahmacun kuru soğanla yapılır

Lahmacunu soğanlı tercih eden Şanlıurfa'da ise hem aşçılar hem vatandaş en lezzetlisinin böyle olduğu görüşünü savunuyor. Restoran işletmecisi Mehmet İnan, "Lahmacunu sarımsaklı yapanlar var, soğansız yapanlar var, etsiz yapanlar var. Ancak Şanlıurfa’da kuru soğan ve etle yapılır. Urfa’daki lahmacunun özelliği soğanlı olmasıdır. Lahmacunda biz kuzu eti kullanırız. Soğan yoğunlukta oluyor. Bizde kuru sarımsak çok az koyarız. Ardından en son ise maydanoz ve baharat ekleriz. Baharatta da en önemli olan Urfa isotudur. Hepsi harmanlanarak lahmacunun içi hazırlanır. Pişiminde ise ince hamur odun ateşinde pişer. Bizim Urfa lahmacunu çıtır olur. Doğalgazlı fırınlar var ancak olmazsa olmaz odun ateşidir. Urfa lahmacunu diğer lahmacunlara göre çok daha ince olur. Böylelikle çıtır ve gevrek olur. Lahmacunumuz soğanlı olduğu için tekrardan yanında soğan vermeyiz. Onun yanında maydanoz, nane, limon, domates ve pişmiş patlıcan servis ediyoruz" diye konuştu.

Lahmacunun ana malzemesi soğandır

Şanlıurfa'da ana malzeminin soğan olduğunu ifade eden kasap Reşit Kahkeci ise, "Lahmacun Gaziantep’te sarımsaklı ve bol maydanozlu olur. Ancak Şanlıurfa’da ana ürün soğandır. Yanında maydanoz, kırmızıbiber, domates ve et koyarız. Lahmacun içini hazırlarken en sonunda biber salçası ve ev isotu koyarız. Tabi bunların evde yapılmış olması lazım. Fabrika yapımı ürünler lezzetli olmaz. Lahmacunun püf noktası ölçü ve kıvamdır. Kıvam ve ölçünün tutturulması çok önemlidir. Fazla koyunca iyi oluyor diye bir şey yok. Belli bir oranın tutturulması gerekiyor. Etin kaburga kısmından olması gerekiyor. Lahmacun yumuşak olsun diye az kuyruk yağı konur. Lahmacun içini hazırlarken sebzeleri makineden değil de elle doğramak gerekiyor. Çünkü makineden çekildiği zaman acımsı bir tat oluşuyor. Onun için elle zırhla doğramak gerekiyor. Elle doğranan lahmacun içi daha lezzetli olur" ifadelerini kullandı.