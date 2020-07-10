Haşhaşlı limonlu kek

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya şekeri

1 bardak süt

1 bardak sıvı yağ

2 yemek kaşığı mavi haşhaş

1 paket kabartma tozu

3 bardak elenmiş un

Rendelenmiş limon kabuğu

NASIL YAPILIR?

Yumurta, şeker ve vanilya şekerini eriyene kadar çırpın. Daha sonra sıvı malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. En son un, rendelenmiş limon kabuğu, haşhaş ve kabarta tozunu ekleyip homojen kıvama gelene kadar çırptıktan sonra yağlanmış kek kalıbınıza harcı dökün. 170-180 derece fırının kapağını açmadan 45-50 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...